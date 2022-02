Neuerliche Absage für 2022: Fans der "Wohnen & Interieur" werden auf 2023 vertröstet. Foto: RX Austria & Germany

Schlechte Neuigkeiten für Wohnmesse-Fans im Osten Österreich: Die "Wohnen & Interieur", die von 16. bis 20. März in Wien hätte stattfinden sollen, wird neuerlich abgesagt. Das teilte Veranstalter RX Austria & Germany (früher: Reed) am Donnerstag mit.

"WIM" findet statt

Die an zwei Tagen (19. und 20. März) parallel dazu geplante "Wiener Immobilienmesse" (WIM) werde aber wie geplant stattfinden, heißt es weiters. Und im Jahr 2023 plant man dann sogar ein Messe-"Triple" im März: Neben der WIM und der "Wohnen & Interieur" soll gleichzeitig auch die Ferienmesse steigen.

Zuletzt gab es 2019 eine "Wohnen & Interieur", damals war man aber mit Besucherschwund konfrontiert, weshalb ein neues, auf fünf Tage verkürztes Konzept erdacht wurde. Mit diesem wollte man eigentlich 2020 schon durchstarten. Doch dann kam bekanntlich etwas dazwischen, 2020 und 2021 fand keine Wohnen & Interieur statt.

Nun also die neuerliche Absage, und dies noch dazu im Jahr des 20-jährigen Messejubiläums. Die Vorlaufzeiten seien aufgrund der aktuellen Situation aber zu gering und würden daher eine Absage unumgänglich machen, erklärt Barbara Leithner, COO von RX Austria & Germany. "In enger Abstimmung mit Ausstellern und Partnern haben wir uns daher entschieden, die 'Wohnen & Interieur' erst wieder vom 15. bis 19. März 2023 in der Messe Wien stattfinden zu lassen."

"Bauen und Energie" im Herbst

Eine Verschiebung auf einen späteren Zeitpunkt im Jahr 2022 sei von der Mehrheit der befragten Aussteller abgelehnt worden. Es sei vielmehr "eine qualitativ und quantitativ repräsentative Leitmesse im März 2023 gewünscht".

Im Herbst, genauer gesagt von 10. bis 13. November, sollte dann aber zumindest die Premiere der "Bauen + Wohnen Wien" in der Messe Wien stattfinden können. Die Messe hieß früher "Bauen und Energie", wurde im Zuge der Neuaufstellung 2019 aber vom Frühjahr in den Herbst verlegt. (mapu, 10.2.2022)