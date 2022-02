Der Ludwig-Börne-Preis erinnert an den Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) und geht heuer an "NZZ"-Chefredakteur Eric Gujer. Screenshot: boerne-stiftung.de

Frankfurt – Der Chefredakteur der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ), Eric Gujer, wird mit dem Ludwig-Börne-Preis 2022 geehrt. Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung wird dem Schweizer Journalisten und Autor am 22. Mai in der Frankfurter Paulskirche verliehen, wie die Ludwig-Börne-Stiftung am Donnerstag mitteilte. Als Preisrichter amtiert der niederländische Schriftsteller Leon de Winter. Gujer arbeitet seit fast drei Jahrzehnten für die NZZ und ist seit 2015 ihr Chefredakteur.

Der Preis, der an den Schriftsteller und Essayisten Ludwig Börne (1786-1837) erinnert, ehrt seit 1993 deutschsprachige Autoren und Autorinnen. In der Vergangenheit ging er unter anderem an Hans-Magnus Enzensberger, Marcel Reich-Ranicki, Joachim Gauck, Eva Menasse, Florian Illies und zuletzt im Jahr 2021 an den österreichischen Schriftsteller und Essayisten Christoph Ransmayr. (APA, dpa, 10.2.2022)