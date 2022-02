Am Freitag sind Schwabenitzkys Filme "Furcht und Zittern" und "Hannah" zu sehen. Außerdem "Der See" im Andenken an Gerhard Roth gezeigt

Gabriela Skrabakova in der Verfilmung von Gerhard Roths Roman "Der See". Foto: ORF/Peter Kurz

Wien – ORF III ändert nach dem Ableben von Reinhard Schwabenitzky sein Programm und zeigt am Freitag zwei Filme des am Mittwoch verstorbenen Kultregisseurs. Um 20.15 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit Schwabenitzkys Komödie "Furcht und Zittern" mit Elfi Eschke und Wolfgang Böck aus dem Jahr 2010, im Anschluss folgt um 21.55 Uhr der Thriller "Hannah" – neben August Zirner ebenfalls mit Schwabenitzkys Ehefrau Eschke besetzt – aus 1996, wie der ORF am Donnerstag mitteilte.

Schwabenitzy schrieb sich mit zahlreichen Spielfilmen, aber auch mit beliebten Fernsehserien wie "Ein echter Wiener geht nicht unter" und "Kaisermühlen Blues" in die österreichische TV-Geschichte ein. Der gebürtige Salzburger starb nach langer Krankheit im Alter von 74 Jahren.

Romanverfilmung "Der See"

Zu Ehren des am Dienstag verstorbenen Autors Gerhard Roth wiederum bringt ORF III ebenfalls am Freitag um 23.50 Uhr die Verfilmung von dessen gleichnamigem Roman "Der See" mit Gabriel Barylli und Heribert Sasse in den Hauptrollen. Roths Sohn Thomas führte bei dem Streifen aus 1996 Regie. In ORF 2 stehen zudem im Rahmen des "kulturMontags" die Dokumentation "Schreiben ist Leben – Gerhard Roth" (23.30 Uhr) und danach der von Xaver Schwarzenberger nach einem Drehbuch von Roth inszenierte TV-Krimi "Ein Hund kam in die Küche" (0.00 Uhr) am Programm. (APA, 10.2.2022)