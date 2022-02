Am Sonntag wird der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wiedergewählt. Eine der Wahlfrauen ist Altkanzlerin Merkel. Sie hat sich seit ihrem Abgang rar gemacht

Frank-Walter Steinmeier war unter Kanzlerin Angela Merkel Außenminister. Seit 2017 ist der ehemalige SPD-Politiker deutsches Staatsoberhaupt. Seine Wiederwahl am Sonntag gilt als sicher. Foto: AP / Markus Schreiber

Natürlich wird die Hauptperson am Sonntag im Bundestag Frank-Walter Steinmeier sein. Der amtierende deutsche Bundespräsident tritt nach fünf Jahren zur Wiederwahl an, und es besteht kein Zweifel, dass er noch eine zweite Amtszeit bekommt.

Die Ampelparteien – SPD, Grüne und FDP – stehen hinter dem ehemaligen SPD-Mann, die Union hat keine eigene Kandidatur angemeldet, Teile von ihr sind ohnehin mit Steinmeier höchst einverstanden.



Zwar gibt es drei Gegenkandidaten: Der CDU-Politiker Max Otte tritt für die AfD an, was ihm ein Parteiausschlussverfahren eingebrockt hat. Die Linke nominierte den Sozialmediziner Gerhard Trabert, die Freien Wähler (FW) die Kommunalpolitikerin Stefanie Gebauer. Doch alle drei haben keine Chance.

Anders als in Österreich wird das Staatsoberhaupt in Deutschland nicht direkt vom Volk gewählt, sondern von der sogenannten Bundesversammlung. Diesem Gremium gehören die 736 Bundestagsabgeordneten und ebenso viele Entsandte aus den 16 Bundesländern an.

Chorizo-Wurst im Blick

Doch auf eine Person aus der Bundesversammlung werden sich, neben Steinmeier, viele Blicke richten: auf die ehemalige Kanzlerin Angela Merkel. Sie kehrt an diesem Tag auf die politische Bühne zurück. Die CDU-Landtagsfraktion ihrer mecklenburg-vorpommerischen Heimat hat sie als Wahlfrau nominiert.

Es ist ihr erster Auftritt seit dem 8. Dezember. An diesem Tag wurde sie nach 16 Jahren aus dem Kanzleramt verabschiedet, der Sozialdemokrat Olaf Scholz übernahm. Und Merkel war weg, sehr weg – woran sich viele erst gewöhnen mussten.

Das erste Lebenszeichen aus der Kanzlerinnenpension vermeldete die Bild-Zeitung am 16. Dezember. Da wurde Merkel im noblen KaDeWe (Kaufhaus des Westens) gesichtet und nahm, wie das Boulevardblatt samt Foto zu berichten wusste, "eine edle Chorizo-Wurst für 34,80 Euro" in Augenschein.

Angebote abgelehnt

Danach gab es vor allem Meldungen darüber, was Merkel alles nicht machen wollte. Sie lehnte ein Angebot von UN-Generalsekretär António Guterres für eine Funktion innerhalb der Vereinten Nationen ab, ebenso den Ehrenvorsitz der CDU.

Der scheidende CDU-Chef Armin Laschet übermittelte Merkels Beweggründe so: "Es passt nicht mehr in die Zeit. Wir haben keinen Ehrenvorsitzenden – das ist eine Tradition von früher, die es jetzt auf Bundesebene nicht gibt." Der letzte Ehrenvorsitzende der CDU war Helmut Kohl, der dann aber wegen der Spendenaffäre in Ungnade fiel.

Merkel wollte übrigens auch nicht mit dem neuen CDU-Chef Friedrich Merz essen gehen. Er hatte sie eingeladen, sie sagte ab.

Büro von Margot Honecker

Wie Merkel sich ihre Pension vorstelle, wurde sie schon gefragt, als sie noch im Amt war. Sie werde "nicht gleich die nächste Einladung annehmen, weil ich Angst habe, ich habe nichts zu tun und keiner will mich mehr", erklärte sie. Lieber wolle sie eine Pause einlegen und nachdenken "was mich so eigentlich interessiert".

Das bedeutet aber nicht, dass Merkel jetzt nur noch zu Hause ist. Sie hat in Berlin am Boulevard Unter den Linden ein geschichtsträchtiges Büro. Die Räumlichkeiten nutzten früher DDR-Bildungsministerin Margot Honecker und später Altkanzler Kohl. Neun Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen werden der Altkanzlerin vom Staat finanziert.

Merkel wird in der Bundesversammlung natürlich viele Kolleginnen und Kollegen aus ihrer aktiven Zeit wiedertreffen. Vielleicht ergibt sich das eine oder andere Gespräch, um sie doch ein wenig auf die politische Bühne zurückzuholen.

In Berlin nämlich kursiert die Idee, Merkel solle sich doch als Vermittlerin im russisch-ukrainischen Konflikt einschalten. Schließlich kennt sie den russischen Präsidenten Wladimir Putin am längsten. (Birgit Baumann aus Berlin, 13.2.2022)