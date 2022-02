Größere Bekanntheit erlangte der in Straßburg geborene Mime durch seine Rolle in dem Film "Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss"

Unvergessen bleibt Wilms' Auftritt als erfolgloser Schriftsteller in "Das Leben der Bohème" (1992). Foto: AFP / FRANCOIS GUILLOT

Paris – Der französische Theater- und Filmschauspieler André Wilms ist tot. Er starb am 9. Februar in Paris, wie am Donnerstag bekannt wurde. Wilms ist am Mittwoch in einem Krankenhaus in Paris gestorben, teilte sein Agent Sébastien Perrolatamam am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.



Wilms, der am 29. April 1947 in Straßburg geboren wurde und auch im deutschsprachigen Raum durch Theaterarbeiten etwa mit Klaus Michael Grüber bekannt war, erlangte insbesondere in den Filmen Aki Kaurismäkis internationale Anerkennung. Unvergessen bleibt sein Auftritt als erfolgloser Schriftsteller in "Das Leben der Bohème" (1992). Weiters spielte Wilms in Filmen von Claude Chabrol, Benjamin Heisenberg oder Patrice Leconte.

Neben der Karriere als Schauspieler war er auch als Regisseur tätig. Größere Bekanntheit hatte er durch sein Mitwirken an dem Film "Das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss" des französischen Regisseurs Étienne Chatiliez erlangt. (red, 10.2.2022)