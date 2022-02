Proxima Centauri d – hier eine künstlerische Darstellung – besitzt nur etwa ein Viertel der Masse unserer Erde. Illustr.: ESO/L. Calçada

Die Entdeckung eines neuen Exoplaneten ist mittlerweile keine große Sache mehr. Zu einem Ereignis mit besonderem Newswert wird ein solcher Fund meist nur, wenn der Exoplanet ungewöhnlich nahe ist oder der Erde in der einen oder anderen Hinsicht ähnelt. Nun hat ein internationales Forschungsteam eine bisher unbekannte Welt vorgestellt, auf die beides in geradezu extremer Weise zutrifft: Der Himmelskörper umkreist nicht nur den nächstgelegenen Stern Proxima Centauri, er dürfte auch einer der kleinsten sein, die der Fachwelt bisher bekannt ist.

Erdähnlich und nahe

Der neue Exoplanet ist nicht der erste, den man in diesem System erspäht hat: Bereits im August 2016 verkündeten Astronomen die Entdeckung eines Planeten um den erdnächsten Stern. Mittlerweile konnten mehrere Studien bestätigen, dass diese nur 4,25 Lichtjahre entfernte Welt sowohl ein kleiner Felsplanet ist als auch in jenem Bereich kreist, wo Wasser flüssig sein könnte.



Wie es tatsächlich um die Bedingungen auf Proxima Centauri b steht, ob dort dem Leben, wie wir es kennen, zuträgliche Umstände herrschen, ist freilich noch ziemlich umstritten und eher zu bezweifeln. Dagegen spricht etwa, dass diese Welt ihr recht aktives Zentralgestirn in nur geringem Abstand umrundet und so den feurigen Eruptionen reichlich schutzlos ausgeliefert ist. Außerdem zeigt sie dem Stern stets die selbe Seite, etwa so wie der Mond der Erde.

Das Proxima-Centauri-System besteht mittlerweile aus drei Exoplaneten. Grafik: Szczureq/red

Vor rund zwei Jahren untermauerten Beobachtungen frühere Annahmen, dass neben Proxima Centauri ein weiterer, deutlich größerer Exoplanet in dem System existiert: Proxima Centauri c dürfte rund siebenmal so massereich sein wie die Erde und in vergleichsweise großer Entfernung den Zwergstern umkreisen.

Herausfordernder Nachweis

Trotz seiner Nähe stellt das Proxima-Centauri-System Astronomen vor einige Schwierigkeiten, was den Nachweis von Exoplaneten betrifft. Die meisten Welten jenseits unseres Sonnensystems wurden bisher mithilfe der Transitmethode entdeckt, bei der ein aus Sicht der Erde vor dem Stern vorüberziehendes Objekt diesen kurzzeitig verdunkelt.

Die Umlaufbahnen der Planeten um Proxima Centauri liegen von uns aus gesehen für diese Methode allerdings ungünstig, weshalb Wissenschafterinnen und Wissenschafter sich der Radialgeschwindigkeitsmessungen bedienen müssen. Das Verfahren basiert auf dem gravitativen Einfluss der Planeten, der ihr Zentralgestirn in leichte Schwankungen versetzt.

Einer der leichtesten

Aus diesem minimalen Taumeln hat ein Team um João Faria vom portugiesischen Institut für Astrophysik und Weltraumwissenschaften auf die Existenz eines dritten Exoplaneten um Proxima Centauri geschlossen. Dieser Planetenkandidat (noch ist er nicht durch eine unabhängige Beobachtung bestätigt worden) könnte einer der leichtesten Exoplaneten sein, die jemals entdeckt wurden.

Die mithilfe des Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte ESO in Chile gewonnenen Daten zeigen, dass Proxima Centauri d nur etwa ein Viertel der Erdmasse besitzt, was etwa der doppelten Masse des Mars entspricht. In jedem Fall ist er damit der leichteste Exoplanet, der mit der Radialgeschwindigkeitsmethode nachgewiesen werden konnte.

Video: Planetares Leichtgewicht entdeckt. European Southern Observatory (ESO)

"Die Entdeckung zeigt, dass unser Nachbarsystem voller interessanter neuer Welten zu sein scheint, die für weitere Studien und zukünftige Erkundungen in Reichweite sind", sagt Faria. Der neu entdeckte Planet umkreist seinen Heimatstern in einer Entfernung von etwa vier Millionen Kilometern und damit deutlich weiter innen als Proxima Centauri b. Für eine Runde benötigt er nur fünf Tage, wie die Forschenden im Fachjournal "Astronomy & Astrophysics" berichten.

Espresso sei Dank

Dass die Anwesenheit von Proxima Centauri d überhaupt wahrgenommen werden konnte, ist dem VLT-Spektrografen Espresso (für "Echelle SPectrograph for Rocky Exoplanets and Stable Spectroscopic Observations") zu verdanken, einem außerordentlich empfindlichen Instrument. Das Signal, das der Exoplaneten in den Beobachtungsdaten erzeugt, ist nämlich überaus schwach und lässt sich leicht mit Veränderungen des Sterns selbst verwechseln: Die Wirkung der Schwerkraft von Proxima d ist so gering, dass sich Proxima Centauri durch seinen Einfluss nur mit etwa 40 Zentimetern pro Sekunde hin und her bewegt.



Für die Forschenden ist dieser Erfolg deshalb besonders wichtig, immerhin zeige er laut Faria und seinen Kolleginnen und Kollegen, dass die Radialgeschwindigkeitsmethode das Potenzial hat, auch sehr kleine Felsplaneten zu enthüllen – Exoplaneten, die vielleicht auch Leben beherbergen könnten.

Warten auf das ELT

Verständlicherweise harren die Forschenden der Fertigstellung des Extremely Large Telescope (ELT) der ESO, dem mit einem Hauptspiegel-Durchmesser von 39 Metern künftig weltweit größten optische Teleskop. Ergänzt um die Fähigkeiten des Spektrografen Espresso dürften damit ab 2027 wahrscheinlich viele weitere erdähnliche Exoplaneten entdeckt werden. (Thomas Bergmayr, 10.2.2022)