In jungen Jahren machen sich die allerwenigsten Menschen darüber Gedanken, wo und wie sie in ihrer Pension oder im höheren Alter leben möchten. Man hat ja schließlich noch einige Jahre bis dahin. Und selbst mit zunehmendem Alter beschäftigt man sich vielleicht eher ungern mit der Thematik – wer denkt schon gern darüber nach, einmal nicht mehr fit und agil genug zu sein, um da wohnen zu können, wo man schon immer gewohnt hat.

Natürlich spricht grundsätzlich nichts dagegen, in den eigenen vier Wänden zu bleiben – die gewohnte Umgebung ist schließlich das, was man schätzt und wo man sich gut zurechtfindet. Andere wiederum verlegen ihren Alterswohnsitz gleich in ein völlig anderes Land – beliebte Destinationen liegen oft in wärmeren Gefilden: Kalifornien, Thailand oder der europäische Mittelmeerraum zählen dazu.

Ist Ihre momentane Wohnsituation "alterstauglich"? Foto: imago/Eckhard Stengel

Zu einem Problem wird es allerdings dann, wenn man gewisse Dinge im Alltag nicht mehr so einfach bewältigen kann oder mit gesundheitlichen Einschränkungen zu kämpfen hat. Während einigen älteren Menschen der Umzug in ein Pflegeheim als praktikabel und als beste Lösung erscheint oder manchen gar keine andere Wahl bleibt, bevorzugen es viele, so lange wie möglich zu Hause zu wohnen. Mobile Pflegedienste schaffen in der alltäglichen Betreuung Abhilfe – doch in diesem wie in allen anderen Pflegebereichen mangelt es zunehmend an Personal.

Weitere Optionen sind der Umzug in betreute Wohneinheiten, in barrierefreie Wohnungen in der Nähe der Familie oder in Alten-WGs. Immer öfter gibt es auch gemischte Wohnformen, in denen junge und ältere Menschen gemeinsam unter einem Dach leben und sich gegenseitig unterstützen. Das Wohnen in der Umgebung anderer Menschen kann nicht nur praktisch sein, sondern auch der altersbedingten Einsamkeit vorbeugen, mit der viele konfrontiert sind.

Wie wollen Sie im Alter wohnen?

Machen oder machten Sie sich bereits in jüngeren Jahren darüber Gedanken? Ist Ihre aktuelle Wohnsituation "alterstauglich"? Ist oder war eine bauliche Änderung in Ihrer Wohnung oder Ihrem Haus eine Option? Wie leben oder lebten Ihre Eltern im Alter? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.2.2022)