Radiotipps für Freitag

17.30 MUSIK

Spielräume: I Am Different Zum Tod der Sängerin Betty Davis, deren Album They Say I’m Different zu den einflussreichsten Soulalben gezählt wird. Bis 17.55, Ö1

19.05 MAGAZIN

Matrix: Die Verkabelung Wiens Was die Wiener Unterpflasterstraßenbahn mit dem Internet zu tun hat. Bis 19.30, Ö1

23.03 MAGAZIN

Zeit-Ton: Das texanische Label "Astral Spirits" im Porträt Was im Jahr 2014 als kleines, reines Kassettenlabel begonnen hat, zählt heute zu den produktivsten und vielseitigsten Labels der US-amerikanischen Jazz-Avantgarde und darüber hinaus. Bis 0.00, Ö1 (Karl Gedlicka, 11.2.2022)