Ein todkranker Fensterputzer sucht nach einer Pflegefamilie für seinen vierjährigen Sohn. Und lernt so etwas darüber, was ein Zuhause ausmacht

John (James Norton) und sein vierjähriger Sohn Michael (Daniel Lamont) werden sich trennen müssen. Foto: Filmladen

Uberto Pasolinis Name klingt nicht nur wie der eines Neorealisten, er selber ist auch einer – aber eher von der humanistischen Sorte eines Vittorio De Sica als von der seines Namensvetters Pier Paolo. Eigentlich arbeitet er als Produzent, und doch begegnen Uberto Pasolini hin und wieder Geschichten, denen er als Regisseur nicht widerstehen kann. So war es bei seinem Regiedebüt Machan, einer Migrationsgeschichte über singhalesische Möchtegern-Handballer. Oder bei Still Life, wo der unverwechselbare Eddie Marsan einen Sozialarbeiter spielt, der die Angehörigen Verstorbener aufspürt.

Nächster Bond?

Und auch sein neuester Film Nowhere Special ist eine berührende Erzählung, die auf wahren Begebenheiten beruht. James Norton, dessen Karriere sich bislang wesentlich im britischen Fernsehen abspielte und der nun im Rennen um den nächsten Bond-Darsteller ist, spielt den krebskranken John. Der in Belfast lebende alleinerziehende Vater hat seinen unausweichlichen Tod bereits akzeptiert. Viel wichtiger ist John, selbst ein gebranntes Pflegekind, dass er ein Zuhause für seinen vierjährigen Sohn findet, weshalb beide gemeinsam mit einer Sozialarbeiterin eine Reihe verschiedener Pflegefamilien besuchen.

Wie auch in seinem Beruf als Fensterputzer schaut John in den Wohnungen der potenziellen Eltern genau hin. Er bemerkt Details, eingespielte Verhaltensweisen und verliert seinen Sohn nie aus den Augen. Manchmal fängt es gut an, mit einem Spaziergang über Wiesen, einem netten Gespräch im Garten, einem Kuscheltier, doch dann schwenkt Johns Blick auf den allzu akkuraten Rasen, wir hören, wie ein Familienvater nicht aufhören kann, über die Welt zu sudern, und sind auch irritiert, wenn ein Ehepaar das Kuscheltier beim Abschied tatsächlich zurückfordert.

Nowhere Special zeigt konsequent Johns geschärftes Gespür für das Leben der anderen. Dabei sucht er weder Perfektion noch Wohlstand, sondern nach jemandem, die oder der dem kleinen Michael (herzig: Daniel Lamont) weiterhin eine Gute-Nacht-Geschichte vorliest oder Weintrauben schält. Doch auch Michael, eine Minikopie seines Vaters, schaut genau hin, sieht, dass es seinem Vater nicht gutgeht, und kann sich keinen Reim darauf machen, warum sie beide ständig fremde Menschen besuchen.

John muss also das tun, was ihm als beschützender Vater schwerfällt – seinen Sohn Dinge erzählen, vor denen er ihn bewahren möchte.

In den vier Wänden

Bei Uberto Pasolini, geboren 1957 in Rom und seit der Jugend in London beheimatet, wird aus Johns tragischer Geschichte weder ein kitschiges Melodrama noch eine bittere Sozialstudie. Für Krankheit, Tod und Gefühlskälte nimmt er nicht das System in die Verantwortung, das für einen Fensterputzer medizinisch bekanntlich weniger bietet als für einen Millionär. Stattdessen fokussiert er ganz darauf, wie Menschen miteinander in ihren vier Wänden umgehen. Damit gelingt Nowhere Special eine feinsinnige Studie darüber, was es bedeutet, ein Zuhause zu haben. (Valerie Dirk, 11.2.2022)