Die Corona-Infektionszahlen in Österreich haben ein Plateau erreicht und könnten laut Expert:innen bald sinken. Die Regierung verkündet laufend neue Öffnungsschritte. Und auch im Ausland – etwa in Dänemark – sollen quasi alle Einschränkungen fallen. Haben wir jetzt also bald das Ende der Pandemie erreicht? Und was bedeutet es eigentlich, wenn Covid-19 endemisch wird? Darüber spricht Jasmin Altrock, sie ist Gesundheitsredakteurin beim STANDARD. Gleichzeitig kocht zuletzt die Diskussion um die Impfpflicht in Österreich wieder hoch. Was spricht – insbesondere laut mehreren Landeshauptleuten – aktuell gegen die Impfpflicht? Und könnte die Regierung sie bald kippen? Darüber berichtet Gabriele Scherndl aus dem Innenpolitik-Ressort. (red, 10.2.2022)

Dieser Podcast wird unterstützt von Coinpanion. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Jetzt bei Coinpanion registrieren und mit dem Promocode THEMA20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro sichern.