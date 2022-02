Am Montag startet die dritte Staffel von "Ninja Warrior Austria". Foto: Puls 4/Mathias Kniepeiss

Wien – "Montag ist Ninjatag", freut sich Puls 4. Denn ab 14. Februar kehrt "Ninja Warrior Austria" zurück. Die "stärkste Show Österreichs" startet um 20.15 Uhr in ihre mittlerweile dritte Staffel. Dabei versuchen erneut Athletinnen und Athleten den 21 Meter hohen Mount Midoriyama zu bezwingen – bisher hat das niemand geschafft. Sollte es in den neuen sieben Folgen soweit sein, winken 88.888 Euro Preisgeld.

Insgesamt gehen 192 Kandidatinnen und Kandidaten an den Start. Darunter etwa Simon Brunner, der es im Vorjahr bis ins Finale geschafft hatte, aber kurz vor dem Ziel scheiterte. Mit dabei ist auch Fabian Karpf, der sich mit lediglich zehn Prozent Sehfähigkeit an den Start wagt. Karoline Sinnhuber will wiederum beweisen, dass "nicht nur die männlichen Kletterer etwas drauf haben", wie sie in einer Aussendung zitiert wurde.

Mit an Bord sind erneut Promi-Teilnehmer. In der ersten Folge sind es Wolfgang Kindl, Weltmeister im Rennrodeln und frischgebackener Olympia-Zweiter, wie auch Profi-Tänzer Vadim Garbuzov. Durch die Puls 4-Show führen Dori Bauer, Mario Hochgerner und Florian Knöchl. (APA, 10.2.2022)