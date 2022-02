ORF III widmet Hugo Portisch eine zweitägigen Programmschwerpunkt. Foto: ORF/Thomas Ramstorfer

Wien – Am 19. Februar wäre der im Vorjahr verstorbene Ausnahmejournalist Hugo Portisch 95 Jahre alt geworden. Der Kultur- und Infospartensender ORF III nimmt dies zum Anlass, ihm einen zweitägigen Schwerpunkt zu widmen. "In seiner Rolle als unermüdlicher 'Geschichtslehrer der Nation' war er eine wichtige Quelle für das Demokratiebewusstsein sowie das Geschichtsverständnis unseres Landes. Wir erinnern an den Weltversteher und Welterklärer, der zu Toleranz und Miteinander mahnte, damit dieses wertvolle, umfassende Wissen stets präsent bleibt und nachfolgenden Generatonen vermittelt wird", wurde ORF-Generaldirektor Roland Weißmann in einer Aussendung zitiert.

Am Samstag, 19. Februar, sind ab 10.20 Uhr die ersten fünf Episoden der Dokumentarreihe "Österreich II" zu sehen. Anschließend folgen ab 17.10 Uhr alle Teile der Dokutrilogie "Hugo Portisch – Aufregend war es immer". Eine Neuproduktion ist im Vorabend um 19.55 Uhr zu sehen: "Hugo Portisch – Eine Journalistenlegende" von Sabrina Peer und Ernst Pohn blickt auf das Wirken des Journalisten zurück. Darin kommen unter anderen Altbundespräsident Heinz Fischer und der ehemalige Bundeskanzler Franz Vranitzky zu Wort. Es folgen zwei weitere Folgen von "Österreich II", bevor ab 23.10 Uhr ein mehr als sechsstündiges Interview, das anlässlich seines 90. Geburtstags im Jahr 2017 entstand, gesendet wird.

Am 20. Februar stehen ab 11.50 Uhr weitere "Österreich II"-Ausgaben am Programm. Um 19.55 Uhr ist eine zweite Neuproduktion von Peer und Pohn namens "Hugo Portisch – Sein Erbe für Österreich" zu sehen. Darin äußern sich Heinz Nußbaumer, langjähriger Wegbegleiter Portischs, und Historiker Oliver Rathkolb. Den Abschluss des Schwerpunkts bilden weitere "Österreich II"-Episoden. (APA, 10.2.2022)