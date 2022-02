Die Autoren der Studie plädieren für eine Helmpflicht beim Fahren von E-Scootern. Foto: imago images/Chris Emil Janßen

In vielen größeren Städten gehören E-Scooter diverser Leihanbieter mittlerweile zum täglichen Verkehrsbild. Auch werden immer mehr Roller privat angeschafft. Damit einher geht allerdings auch eine Zunahme an Unfällen, in welche die Fahrgeräte involviert sind.

Wie der "Kurier" im Vorjahr berichtete, wurde in Wien ein deutlicher Anstieg dokumentiert. Gab es 2020 noch 70 entsprechend Meldungen – davon 65 mit Personenschaden –, waren es zwischen Jänner und August 2021 bereits 113. Doch die Dunkelziffer könnte deutlich höher sein, wie eine Untersuchung der Universitätsklinik im deutschen Essen nahelegt.

Viele Kopfverletzungen, kaum Helmträger

Dort beschäftigte man sich nicht mit polizeibekannten Unfällen, sondern Scooter-Fahrern, die nach einem Unfall mit ihrem Roller in der Notaufnahme des Klinikums gelandet waren. Insgesamt ging es dabei um 68 Fälle zwischen 15. Juni 2019 und Ende Oktober 2021.

Dabei stellte man fest, dass die meisten von ihnen Kopfverletzungen erlitten hatten, gefolgt von Verletzungen der oberen Extremitäten. Verglichen mit Radfahrern, die in der Notaufnahme gelandet waren, blieben sie länger in stationärer Behandlung.

Dazu könnte auch Nachlässigkeit in Sachen Schutzhelme beigetragen haben. Während rund 53 Prozent der 390 Rad- und E-Bike-Fahrer einen solchen getragen hatten, war es bei den Scooter-Fahrern nur eine Person. Die Studienautoren sprechen sich folglich für eine Helmpflicht beim Fahren eines elektrischen Rollers aus.

Unfälle werden oft nicht gemeldet

Dass die Scooter-Unfälle in offiziellen Statistiken deutlich höher liegen dürften, schließt man aus der niedrigen Meldequote. Man kontaktierte die 68 verunfallten Scooter-Fahrer im Nachhinein und fragte, ob sie ihren Crash der Polizei gemeldet hatten. 50 von ihnen (rund 74 Prozent) hatten dies nicht getan. Hinzu kommt, dass in der Unfallklinik auch nur Fahrer mit schwereren Verletzungen landeten.

Das deutsche statistische Bundesamt erfasst seit 2020 E-Scooter als eigene Kategorie bei Unfallzahlen. In der ersten Jahresstatistik wurden dabei 2.155 Unfälle mit Personenschaden ausgewiesen.

In Österreich wird diese Differenzierung nicht vorgenommen. Hier inkludiert die Statistik Austria Scooter-Crashes in der Fahrradkategorie, in die auch E-Bikes gerechnet werden. Diese stiegen zwischen 2019 und 2020 von 8.134 auf 9.308 Fälle (plus 14,4 Prozent). (gpi, 11.2.2022)