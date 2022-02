Tanken war auch schon einmal lustiger. Die Durchschnittspreise lagen am Donnerstag bei 1,464 (Diesel) bzw. 1,475 (Super) Euro je Liter. Foto: Imago / Andreas Gora

Wer in den Semesterferien mit dem Auto in eines der Skigebiete aufgebrochen ist, hat die Erfahrung schon gemacht oder wird dies spätestens bei der Rückfahrt tun: So teuer wie jetzt war Volltanken schon lange nicht. Wie es aussieht, zeichnet sich so rasch auch keine Entspannung ab.

Rohöl, aus dem Benzin und Diesel gewonnen werden, hat sich von den Preistiefs zu Beginn der Pandemie längst erholt und bewegt sich auf Höhen wie zuletzt 2014. Donnerstagnachmittag notierte die für Europa preisbestimmende Nordseesorte Brent mit 92,14 Dollar je Fass (80,62 Euro je 159 Liter) um 0,6 Prozent höher als tags zuvor.



US-Leichtöl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) wurde mit 90,46 Dollar je Barrel um 0,9 Prozent höher gehandelt. Die Future-Notierungen, die einen Hinweis auf die Preise in den kommenden Monaten geben, lagen noch um einiges darüber.

Ölbedarf über 100 Millionen Fass am Tag

Am Donnerstag hat die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ihren aktuellen Ölmarktbericht vorgelegt. Das Ölkartell mit Saudi-Arabien an der Spitze erwartet heuer eine leichte Zunahme der Ölnachfrage – um 4,2 Millionen Fass am Tag auf 100,8 Millionen im Schnitt. Das ist ein Plus von gut vier Prozent. Zum Vergleich: 2021 ist der weltweite Ölbedarf nach dem Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie um 5,7 Millionen Fass oder 6,2 Prozent auf 96,6 Millionen Barrel im Tagesschnitt gestiegen.

Die Nachfrage nach Rohöl steigt wieder an – ein Zeichen, dass die Konjunktur an Schwung gewinnt. Foto: afp/tama

In den Industriestaaten sei eine zunehmend optimistische Stimmung auszumachen, zumal die Steuer- und Geldpolitik helfe, die Omikron-Auswirkungen abzumildern. Die Industrietätigkeit werde zunehmen und die Dieselnachfrage ankurbeln, geht aus dem Bericht der Opec hervor. Außerhalb des OECD-Raums seien China, Indien und das übrige Asien Haupttreiber, auf sie entfielen mehr als zwei Drittel der Nachfragezuwächse bei Rohöl.

Großes Fragezeichen Iran



Die weltweite Rohölförderung lag im Jänner bei 98,69 Millionen Fass am Tag, um 0,71 Millionen Fass mehr als noch im Dezember. Schätzungen zufolge steuerten die 13 Opec-Länder knapp 28 Millionen Fass am Tag zur Gesamtmenge bei.

Eine große Unbekannte ist und bleibt der Iran. Das Opec-Gründungsmitglied darf aufgrund von Sanktionen kein Öl verkaufen. Sollten die in Wien laufenden Gespräche mit den USA zu einer Einigung führen und der Iran wieder auf den Ölmarkt zurückkehren, könnte sich dies dämpfend auf die Preissituation auswirken, sagen Experten.

Spritpeise im Wochenabstand gestiegen

Ein Liter Diesel kostete am Donnerstag laut ÖAMTC im Schnitt 1,464 Euro je Liter, um 1,4 Cent mehr als vor einer Woche; der Liter Benzin kostete 1,475 Euro – 1,8 Cent mehr. Vor einem Jahr um diese Zeit war Diesel im Schnitt um 35 Cent billiger, Benzin um gut 30 Cent.

Die hohen Spritpreise lassen auch die Staatskasse klingeln. Bei jedem verkauften Liter schneidet der Finanzminister über die Mineral- und die Umsatzsteuer kräftig mit. (Günther Strobl, 10.2.2022)