Tom Rice war ein loyaler Anhänger Donald Trumps. In den vier Jahren, in denen der ¬Tycoon im Weißen Haus regierte, handelte der Abgeordnete aus South Carolina fast immer im Sinne des Präsidenten, wenn über Gesetzentwürfe abzustimmen war. Der Jurist aus dem Küstenort Myrtle Beach war auf der Tea-Party-Welle ins US-Repräsentantenhaus geritten.

Mitch McConnell (links) übte erneut Kritik an Donald Trump. Foto: imago / UPI Photo

Seinen Aufstieg verdankt er einer Bewegung, deren populistischer Konservativismus wesentlich dazu beitrug, Trump den Weg an die Spitze zu ebnen. Einmal allerdings stellte er sich gegen den Mann, dessen Ansichten er nach eigenen Worten "zu 95 Prozent" teilte. Nach dem Sturm auf das Kapitol war Rice einer der zehn Republikaner der Abgeordnetenkammer, die für die Amtsenthebung des Anstifters votierten.

Über seine Gründe hat er neulich noch einmal ausführlich gesprochen. Als er erfuhr, dass der Präsident die ganze Zeit im Oval Office saß, während ein Mob das Parlament eroberte, dass er am Fernseher zusah, ohne einzugreifen, habe er nur einen Schluss ziehen können: Donald Trump sei persönlich verantwortlich für den Aufstand. Der Mut, den Rice mit seinem Votum in Sachen Impeachment bewies, könnte ihm nun zum Verhängnis werden. Trump wird einen Gegenkandidaten unterstützen, der ihn bei den nächsten innerparteilichen Vorwahlen ausbremsen soll.

"Big Lie" im Zentrum

Der Ausgang solcher Kraftproben lässt Rückschlüsse zu. Hat Trump die Republikanische Partei im Griff? Oder entgleitet sie allmählich seiner Kontrolle? Für eine Art Kontrollverlust scheinen sich gerade die Indizien zu mehren. Was wiederum mit dem ständigen Nachkarten des Wahlverlierers vom November 2020 zu tun hat. Mit der These der "Big Lie", mit der durch nichts Stichhaltiges belegten Erzählung, nach der ihn die Demokraten durch Betrugsmanöver um den Sieg brachten.

Umfragen zufolge glauben 70 Prozent der republikanischen Wähler der Trump’schen Version. An der Zahl hat sich seit der Attacke kaum etwas geändert, an der Basis also deutet nichts darauf hin, dass der Rückhalt bröckelt. Doch manche Parteigranden lassen erkennen, wie sehr er sie nervt, der Versuch, eine Niederlage, die sie längst abgehakt haben, wieder und wieder anzufechten. Trumps ewiger Blick in den Rückspiegel, fürchten sie, könnte den Republikanern im November bei den Kongresswahlen schaden. Bei einem Urnengang, bei dem sie von der sinkenden Popularität Joe Bidens zu profitieren hoffen.

Zunächst schien Trump seinen Willen zu bekommen, als die Partei mit Liz Cheney und Adam Kinzinger zwei Mitglieder der eigenen Parlamentsfraktion rügte, weil sie in einem Untersuchungsausschuss mitarbeiten, der die Hintergründe der Kapitolerstürmung aufzuklären versucht. Die Angreifer, befand man, hätten an einem legitimen politischen Diskurs teilgenommen, wofür sie nicht bestraft werden dürften.

Zurechtrückungen

Das veranlasste Mike Pence, Trumps einstigen Stellvertreter, für seine Verhältnisse überaus deutlich zu werden: Der Ex-Präsident habe unrecht, wenn er behaupte, er, Pence, habe die Autorität besessen, die Wahlmännerstimmen einzelner Bundesstaaten zurückzuweisen und somit das Ergebnis zu kippen. Dann charakterisierte Mitch McConnell, konservativer Fraktionschef im Senat, den 6. Jänner als "gewaltsame Revolte, die darauf abzielte, den friedlichen Übergang der Macht nach einer auf legitime Weise bestätigten Wahl (...) zu verhindern".

Das alles sollte man vielleicht nicht überbewerten, schon gar nicht McConnells Einwurf. Der Veteran aus Kentucky hat die Gewaltorgie im Zentrum Washingtons bereits vor zwölf Monaten in glasklaren Worten verurteilt, nur um zugleich gegen die Amtsenthebung Trumps zu stimmen. In den Augen seiner Kritiker ist er die personifizierte Schlängellinie. Keiner, der sich dem auf ein Comeback Hoffenden entschlossen in den Weg stellen würde, sollte der 2024 erneut fürs Weiße Haus kandidieren. Worauf läuft es also hinaus? Auf ein Duell zwischen Establishment und Basis? Auf eine Neuauflage des Kräftemessens der Jahre 2015/16, das Trump eindeutig für sich entschied?

Kandidatur noch offen

Ob Trump noch einmal antritt, lässt der Quereinsteiger von damals einstweilen offen. Seine Kriegskasse ist prall gefüllt, womöglich kann dies ja als Indiz für ernsthafte Absichten gelten. 143 Millionen Dollar sind, Stand Anfang Februar, an Spenden in seine politischen Aktionskomitees geflossen. Und: Nach einer Erhebung der Quinnipiac University plädieren 78 Prozent der Republikaner dafür, dass er seinen Hut noch einmal in den Ring wirft. (Frank Herrmann, 11.2.2022)