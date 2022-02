Mit dem Angriff von Christian Deutsch auf Karl Nehammer ist ein neues Niveau in der heimischen Politikpolemik erreicht

Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch hat sich wieder einmal aus dem Bunker in der Wiener Löwelstraße gemeldet und zu einem vernichtenden Schlag gegen Bundeskanzler Karl Nehammer ausgeholt. Der habe sich unterstanden, in der Ferienwoche mit der Familie Skiurlaub zu machen und damit "Verantwortungsflucht" (Deutsch) zu begehen.

Bundeskanzler Nehammer macht zurzeit Skiurlaub. Foto: APA/FLORIAN WIESER

In dem schon recht unterirdischen Niveau der heimischen Politikpolemik ist das eine ausgesprochene Schachtvertiefung. Warum soll der Kanzler nicht mit Frau und Kindern Ski fahren gehen, wenn es eh die halbe Republik tut? So ein Vorwurf ist auf der menschlichen, aber auch auf der politisch-professionellen Ebene so, wie die SPÖ halt gerade ist: schwachmatisch.

Nehammer hat zwar genug Probleme am Hals, nämlich die urpeinlichen Chats diverser ÖVP-Stahlhelm-Stalinisten, die erratischen Landeshauptleute, die die Impfpflicht wieder abschaffen wollen, weil sie sich vor den organisierten Impfgegnern fürchten, und einen Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka, der mehr und mehr die mangelnde politische Kultur der Volkspartei verkörpert; aber eine Woche macht da wohl keinen Unterschied.

Dass der Kanzler auf Twitter empört zurückgeschossen hat, zeugt auch nicht gerade von großer Souveränität. Aber man könnte meinen, dass ein Kanzler auch ein Menschenrecht auf ein gewisses Niveau der gegen ihn gerichteten Polemik hat. (Hans Rauscher, 10.2.2022)