Der Sprung aus dem Nachwuchskader in die Kampfmannschaft kann mitunter schnell gehen: Michael Lindner hatte gerade einmal den roten Klubsessel angewärmt, als ihn der Ruf aus der Chefetage ereilte. Foto: Hermann Wakolbinger

Der leidenschaftliche Tennisspieler hat den roten Platz betreten und hofft auf das Spiel seines Lebens. Doch das Match wird für den Mühlviertler kein einfaches werden. Bis zum Spiel, Satz und Wahlsieg gilt es innerparteilich etliche große Hürden zu nehmen.

STANDARD: Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) ist via Chat zum Schluss gekommen, dass die politischen Mitbewerber der SPÖ nicht nur "Gsindl" seien, sondern es auch bleiben. Stört Sie so etwas? Oder gehört der rüde Ton zum harten Politikeralltag?

Lindner: Mich schockiert so etwas. Und ich kann es mit meiner Wertehaltung überhaupt nicht vereinbaren, dass man in der politischen Arbeit solche Ausdrücke verwenden muss. Das ist eine Abwertung von anderen Menschen.

STANDARD: Als der damalige rote Landesrat Josef Ackerl 2003 bei einem Parteitag in Richtung der damaligen schwarz-blauen Regierung unter Wolfgang Schüssel meinte, noch nie habe "so ein Gsindl" Österreich regiert, war vom entrüsteten Aufschrei in den roten Reihen aber nichts zu hören ...

Lindner: Das hat mich damals auch gestört. Beleidigungen gehören nicht zum politischen Geschäft, egal von welcher Seite.

STANDARD: Reicht Ihnen die letztlich von Mikl-Leitner vorgebrachte Entschuldigung?

Lindner: Die war für meine Verhältnisse viel zu lauwarm, eine reine Pro-forma-Entschuldigung.

STANDARD: Dass die Politik kein Kindergeburtstag ist, haben Sie in den letzten Tagen hautnah miterlebt. Die Demontage Ihrer Vorgängerin Birgit Gerstorfer hat jegliche rote "Freundschaft" vermissen lassen. Stimmt also "Freund, Feind, Parteifreund"?

Lindner: Wir haben uns beide diese Situation so nicht gewünscht. Und ich stehe auch für eine andere Art des Arbeitens miteinander. Mir geht es um Respekt, Offenheit und sehr viel Kommunikation. Dann sind solche Situationen, die nach außen ein schlechtes Bild der SPÖ zeichnen, auch vermeidbar.

STANDARD: Aber da muss sich ja hinter den Kulissen jede Menge Frust aufgestaut haben. Sollte man vor einem Neustart die Dinge nicht aufarbeiten?

Lindner: Das Problem hat schon mit der letzten Landtagswahl begonnen. Wir haben unsere Wahlziele nicht erreicht, wollten deutlich über 20 Prozent kommen. Aber wir haben begonnen, diese Dinge aufzuarbeiten. Fehler passieren immer. Aus diesen zu lernen ist die ideale Grundlage, besser zu werden.

STANDARD: Das habe ich von den letzten drei Parteichefs vor Ihnen auch gehört. Faktum ist, dass von der einst so mächtigen SPÖ Oberösterreich heute nicht mehr viel übrig ist. Man stolpert von Wahldebakel zu Wahldebakel, dazwischen werden Parteichefs abmontiert. Wer soll Ihnen da jetzt den großen Neustart noch abnehmen?

Lindner: Ich übernehme die Aufgabe mit einer Lockerheit. Ich bin 38 Jahre und gehe unbekümmert an diese Dinge heran und fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt. Ich gehe angstfrei in die Zukunft. Und ich weiß, welche Kraft in dieser Partei in Oberösterreich steckt. Die Parteibasis wünscht sich jetzt zu Recht, dass auf Landesebene professionell gearbeitet wird.

STANDARD: Trotzdem – wie viel Masochist steckt eigentlich in Ihnen? Oder kann man, wenn man gefragt wird, ob man Parteichef werden will, ähnlich wie beim Papstamt nicht abwinken?

Lindner: Ich bin nicht der rote Papst, aber mit Herz und Leidenschaft Sozialdemokrat, und aus meinem Inneren heraus überzeugt, dass eine bessere und gerechtere Gesellschaft möglich ist. Und wenn so eine Funktion dazu beitragen kann, mache ich das sehr gerne.

STANDARD: Ihr Vater erzählt gerne die Anekdote, dass Sie als Sechsjähriger, als Sie im Kindergarten gefragt wurden, was Sie einmal werden wollen, gesagt haben: Franz Vranitzky. Der war zu dieser Zeit Bundeskanzler. Glauben Sie, dass Politik heute noch eine Vorbildwirkung auf junge Menschen hat?

Lindner: Durchaus. Aber ist es mir oft passiert, sobald ich politische Funktionen übernommen habe, dass mich Freunde gefragt haben, warum ich mir das antue. Und ich habe immer geantwortet, dass ich glaube, Politik kann anders sein und muss auch anders sein.

STANDARD: Postenschacher, Hinterzimmerpolitik, Korruptionsvorwürfe, derbe Chatprotokolle – man ist geneigt, die Skepsis Ihres Umfelds zu teilen. Weckt so etwas tatsächlich das Vertrauen in die Politik?

Lindner: Wenn ich mir die ÖVP-Skandale der letzten Wochen anschaue, ist natürlich unser gesamtes politisches System ramponiert. Das hat die ÖVP auf Bundesebene auch zu verantworten.

STANDARD: Des einen Sumpf könnte des anderen Trumpf sein – nicht so bei der SPÖ. Die Chance, sich gerade jetzt als politische Alternative zu präsentieren, hat man wieder einmal klar verpasst. Lieber zettelt man über burgenländische Umwege interne Personaldebatten an oder montiert wie in Oberösterreich uncharmant Parteichefinnen ab. Wohnt dem Genossen doch ein hohes Maß an Masochismus inne?

Lindner: Nein. Wir können als SPÖ auf viele Erfolge zurückblicken. Aber ja, es muss uns verstärkt gelingen, positive Zukunftsbilder zu zeichnen. Wahrscheinlich haben wir uns zu wenig den Themen von morgen gewidmet – sozial gerechter Klimaschutz, Digitalisierung, die Veränderungen in der Arbeitswelt. Die Menschen haben das Gefühl, dass die SPÖ im Moment Antworten auf die großen Zukunftsfragen nicht liefern kann. Wir werden zu sehr als Bewahrer wahrgenommen, müssen aber Gestalter nach vorn sein. (Markus Rohrhofer, 11.2.2022)