Alessandro Hämmerle holte in einem unpackbaren Foto-Finish die erste Goldmedaille für Österreich im Snowboardcross. Es war eine Genugtuung für den 28-jährigen Vorarlberger

In dieser Galerie: 3 Bilder Knapper geht’s nicht: Alessandro Hämmerle (links) rauscht mit einer Fußlänge Vorsprung auf den Kanadier Eliot Grondin ins Ziel beim Snowboardcross-Bewerb. Foto: AFP/ STANSALL Das muss man einmal sacken lassen. Foto: APA/EXPA/JFK Der Goldschrei war laut. Foto: AP/Wigglesworth

Es war ein Foto-Finish, und es ist ein Bild für die Ewigkeit: Die Zieldurchfahrt von Alessandro Hämmerle im Finale des Snowboardcross-Bewerbs eine Fußlänge vor dem Kanadier Eliot Grondin könnte durchaus der ikonische Moment in Österreichs Erzählung von den Winterspielen in Peking sein. "Das war mir nimmer wurscht." So kommentierte das Olympiasieger Hämmerle. "Ich habe mich schon einmal zu früh feiern lassen (Sotschi 2018 im Teamevent, Anm.), und bei Olympia willst du das auf keinen Fall erneut erleben."

Genugtuung ist ein großes Gefühl. Der 28-jährige Vorarlberger kann es nun vollends auskosten. Schmerzhafte Erinnerungen an Sotschi 2014 und Pyeongchang 2018 verblassen, wo Hämmerle Materialprobleme und Rennpech hatte. "Es ist mein drittes Mal, zweimal hat es nicht geklappt, aber das Leben ging trotzdem weiter."

Ein immer hilfreiches Mantra, auch für den in der Schweiz aufgewachsenen Hämmerle, der als Snowboardprofi quasi zu Weihnachten geboren wurde, als ihm sein Bruder sein erstes Brett schenkte. Lange fuhr Hämmerle zweigleisig, sprang auch bei Freestyle-Contests und "Backcountry-Geschichten" mit, bis er aus der Sportart hinauswuchs. "1,90 Meter ist nicht so ideal für Freestyle, wo der Schnitt bei 1,75 Meter liegt." Mit dem Wechsel ins Skigymnasium Stams folgte der Fokus rein auf Snowboard Cross.

Ein Spektakel

Die Bewerbe sind spektakulär, es ist ein Vierkampf in einem Hindernisparcours, ein unberechenbares Duell Mann gegen Mann. Nicht wenige finden das spannender als den reinen Kampf gegen die Uhr. "Egal, wie gut du fährst. Du hast es nicht immer selbst in der Hand", sagt Hämmerle. Nicht alle Konkurrenten fahren sauber, manche schneiden Kurven oder drängen Gegner von der Piste. Die Crosser sind wohl die komplettesten Athleten unter allen Boardern, müssen guten Speed und Sprungtechnik mitbringen.

Für den besten Snowboardcrosser der Gegenwart – Hämmerle hat in den vergangenen drei Jahren den Gesamtweltcup gewonnen, hält bei 14 Weltcupsiegen und einem Vizeweltmeistertitel – war der Druck nicht gering. "Ich habe das aber nicht an mich herangelassen. Ich bin zufrieden, wenn ich ‚all in‘ gehe, wenn ich mir selber nichts vorwerfen kann." Die erste Olympia-Medaille für Österreich im Snowboardcross hat freilich große Bedeutung für eine Sparte, die im österreichischen Skiverband keine große Rolle spielt.

Kein Neid auf die Skifahrer

Hämmerle betont die großen Opfer, die das gesamte Team in den vergangenen Jahren gebracht hat. "Wir haben alle coole Nerven, die Brettln laufen immer super, die Linien von den Coaches passen, jeder reißt sich den Arsch auf, dass wir hier diese Chance haben."

Nur Blech blieb am Ende Julian Lüftner. Der Tiroler schaffte es bei seinem ersten Antreten bei Olympischen Spielen auf Anhieb ins Finale, wurde Vierter. Auch beim Snowboardcross können kleine Details entscheiden, wie etwa die Fußstellung auf dem Brett, wenn die Strecke nach links oder rechts dreht. "Ich bin mir sicher, wenn er mit dem linken Fuß vorn wäre (Regular), hätte er eine größere Chance gehabt. Es war schon auffällig, dass die Strecke Goofys (rechter Fuß vorn) nicht so bevorzugt."

Im Licht des Erfolgs kann sich Hämmerle wohl noch eine Zeitlang sonnen, ummünzen lässt sich dieser aber nicht in Dimensionen wie etwa bei den Skifahrern. "Ich muss einige Weltcupsiege feiern, damit ich einen Kitzbühel-Sieg reinfahre. Aber wenn ich mir die Abfahrt anschaue, dann ist das einfach nur krank. Ich bin den Jungs da keinen Cent neidig."

Fairer Sportsmann

Eine weitere Chance auf eine Medaille hätte Alessandro Hämmerle noch. Im Mixed-Bewerb am Samstag ist Pia Zerkhold Fixstarterin, ein ÖSV-Boarder wurde noch nicht nominiert. Hämmerle äußerte sich als fairer Sportsmann. "Ich überlege, ob ich vielleicht dem Juli (Julian Lüftner, Anm.) die Chance auf die Medaille noch einmal geben soll, er hätte es sich genauso verdient." Geht es nach Hämmerle, soll Pia Zerkhold entscheiden, mit wem sie fahren möchte.

Quasi ein Feiertag war der Donnerstag in Vorarlberg, Hämmerle war angesichts der Goldmedaille seines Schulfreundes Johannes Strolz in der Kombination ähnlich baff wie über seine eigene: "Hannes, ich hab was gehört. Du geile Sau!" (Florian Vetter, 10.2.2022)

