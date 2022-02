Die Führungsriege der EU-Notenbank hat noch im vergangenen Sommer laut und gebetsmühlenartig wiederholt, die Inflation sei in Europa kein großes Problem, es handle sich nur um ein vorübergehendes Phänomen. Schon damals kam der Verdacht auf, man wolle hochverschuldete Eurostaaten vor höheren Zinsen schützen – oder ihnen zumindest mehr Zeit geben. Nun halten wir in den USA bei aktuell 7,5 Prozent Inflation, in Europa bei rund fünf – mit einer Prognose der Kommission von 3,5 Prozent im laufenden Jahr.

Wird es in der EU zu einer Zinswende kommen? Foto: imago images/Ralph Peters

Jetzt steht das Schiff sinnbildlich zwischen Skylla und Charybdis, zwei mythologischen Meeresungetümen. Das eine ist eine anhaltend hohe Inflation, das andere eine neue Euro-Schuldenkrise. Denn dass die USA heuer die Zinsen anheben, ist angekündigt. Das macht den Dollar zum Magneten. Doch wenn der Eurokurs fällt, steigt die EU-Inflation durch höhere Importpreise weiter. Eine Zinswende in Europa wäre wiederum Gift für alle Schuldner, allen voran viele Mitgliedsstaaten, in der Folge auch für Unternehmen und für Arbeitsplätze.

Bürgerinnen und Bürger zahlen die Rechnung jedenfalls so oder so – entweder durch Verlust an Geldwert oder durch die mögliche wirtschaftliche Talfahrt.

Das notwendige Manövrieren aus sechs Jahren ultralockerer Geldpolitik inklusive Rettungs- und Stimuluspaketen wird gefährlich. Aufzuhalten ist es nicht mehr. (Karin Bauer, 10.2.2022)