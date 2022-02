Das ist ein Bus. Foto: AP/Tarantino

Mein erster voller Tag in China. Ich gehe aus dem Hotel, warte auf den Shuttlebus, mit der Langlaufstrecke als Ziel. Ich hatte noch keine Ahnung, wie hier der Hase läuft. Drei Männer im australischen Teamdress warten auch, ich grüße freundlich, plötzlich sprechen zwei von ihnen Deutsch mit mir.



Alles beginnt mit einem Lob. Es sei gut, dass ich mich informiere, weil diese Busverbindungen seien knifflig, sagen sie mir, schwer zu durchschauen. Die drei sind keine Busfahrer, sie haben ein Shuttletaxi. Sie müssen wichtig sein. Schon eine Minute später bieten sie mir an, mich mitzunehmen, sie sind nämlich Serviceleute im Langlauf.

Das Taxi kommt, die drei setzen sich auf die Rückbank, ich gehe zur Beifahrertür. Anfängerfehler. Der Fahrer wird hektisch, winkt ab, schimpft auch ein bisschen mit mir, glaube ich. "Mate, I think you’re not allowed to sit in the front", sagt der Australier unter den drei Australiern.

Ins Auto zwicken

Gut, das war’s, ich fahre also Bus. Plötzlich rücken drei erwachsene durchtrainierte Kerle auf der Rückbank eines Toyota Corolla zusammen: "Let’s give it a try!"

Ich zwicke mich ins Auto, die Tür geht nicht zu. Wir quetschen uns zusammen, zwischen Austria und Australia war noch nie so wenig Platz wie jetzt. Die Tür schließt! Der Fahrer dreht sich um, sieht uns in die Augen. Schwer zu sagen, was er von uns hält, jedenfalls fährt er los.

Das muss der Grund sein für die Erweiterung des olympischen Mottos: Höher, schneller, weiter – zusammen. Die Olympischen Spiele verbinden auch in der Pandemie. (Lukas Zahrer, 10.2.2022)