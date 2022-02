Arif Mohd Khan erfüllt sich den olympischen Traum.l Foto: AFP/MUSTAFA

Die erste Medaille bei Winterspielen, so viel steht fest, wird Arif Khan Indien nicht besorgen können. Ja nicht einmal das bisher beste Ergebnis für den nach Bevölkerungsanzahl zweitgrößten Staat der Erde ist in Reichweite. Das erzielte Rodler Shiva Keshavan 2006 in Turin mit Rang 25.



Der olympische Traum von Arif Mohd Khan hat sich allerdings schon in einem Einkaufszentrum in Dubai erfüllt. Während Touristen Ende November in der Mall of the Emirates Weihnachtsgeschenke besorgten, besorgte sich der Inder beim FIS-Slalom in der mächtigen Skihalle des Konsumtempels sein Ticket für Peking. "Die Leute haben uns durch ein Fenster zugeschaut", sagt der 31-Jährige aus dem Bundesstaat Jammu und Kaschmir, der seine Eignung wenig später bei einem Rennen in Montenegro bestätigte.

Toben im Pulverschnee

Arif Khan war ein früh berufener Skiläufer. Schon als Vierjähriger tobte er im Pulverschnee. Sein Vater betreibt in Gulmarg, einem in 2700 Meter Höhe gelegenen Ort im von Indien verwalteten Teil der Region im Himalaja, ein Skigeschäft und ein Reiseunternehmen. Die Jugend war nicht unbeschwert. Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan um die Region bestimmt auch Arif Khans Leben. Die Pisten teilte er sich meist mit in der Region stationierten Soldaten.

Freilich interessiert sich Khan auch für den Nationalsport Kricket, aber den olympischen Traum träumte er nur auf Ski. Arif Khan hätte es fast schon zu den Spielen 2018 in Pyeongchang geschafft, aber dann reichte das Geld nicht für die Reise zu einem entscheidenden Qualirennen – die Unterstützung des nationalen Olympischen Komitees war und ist überschaubar.

Immerhin hat Arif Khan Indien schon bei vier Weltmeisterschaften vertreten. 2021 belegte er in Cortina d’Ampezzo Rang 45 im Riesentorlauf. Nun repräsentiert er in Peking 1,4 Milliarden Inderinnen und Inder. "Ich bringe den Menschen das Skifahren näher. Es ist ihre Entscheidung, ob sie es mögen oder nicht."

Arif Khan ist für den Riesentorlauf (13. Februar) und Slalom (16. Februar) qualifiziert, ein Spitzenplatz ist für den zweimaligen Goldmedaillengewinner der 2011 in Indien aufgeführten südasiatischen Winterspiele illusorisch, aber er nimmt seine Aufgaben sehr ernst. Nachdem er sich für Olympia qualifiziert hatte, verschob er die längst geplante Hochzeit, um sich vernünftig vorbereiten zu können. (Sigi Lützow, 10.2.2022)

