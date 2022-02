Liverpool jubelt weiter. Foto: AP/Super

Liverpool hat in der englischen Fußball-Premier-League den dritten Sieg in Folge gefeiert. Das Team von Coach Jürgen Klopp gewann am Donnerstagabend gegen Leicester City zu Hause mit 2:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Leader Manchester City in der Tabelle auf neun Punkte, wobei die "Reds" eine Partie weniger ausgetragen haben. Der portugiesische Stürmer Diogo Jota avancierte mit einem Doppelpack (34., 87.) zum Matchwinner.

Mohamed Salah wurde trotz der Strapazen beim Afrika-Cup mit Ägyptens Nationalteam nach einer Stunde eingewechselt und hatte bei einem Lattentreffer (78.) Pech. Afrika-Cup-Champion Sadio Mane (Senegal) war noch nicht dabei.

Arsenal verbesserte sich dank einem 1:0-Erfolg bei den Wolverhampton Wanderers auf Rang fünf, ließ das punktgleiche Manchester United hinter sich. (APA, 10.2.2022)