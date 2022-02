[Olympia-Liveticker] Olympia-Ticker, Tag sieben: Silber im Super-G für Puchner hinter Gut-Behrami

[Corona-Livebericht] Ohne Test nach England: Einreiseregeln weiter gelockert

[Parteien] MFG – eine starke, aber vergängliche Protestpartei

[Esoteriker-Szene] Impfgegner setzen sich nach Paraguay ab

[Ukraine-Krise] Biden ruft US-Bürger dazu auf, die Ukraine zu verlassen

[Zukunft der Arbeit] Weg mit dem Wecker! Warum das Diktat der Frühaufsteher enden muss

[Arbeit&Gesundheit] Sollte der Job zu unseren Schlafgewohnheiten passen?

[Kolumne von Günter Traxler] "Wir sind Sobotka!"

[Wirtschaft] Nichts wie weg? Immer mehr Menschen denken über Jobwechsel nach

[Wien] Polizei untersagt Corona-Autokonvoi, der Wien "lahmlegen" sollte

[Kultur] Band im Trend: Eine Schneekugel in der Hipster-Falle

[Serie: Geradegerückt] Jean Seberg: Vernichtet vom FBI

[Büroimmobilien] Revitalisierter Altbau in Wien-Neubau

[Wetter] Im Süden kann sich bis zum Vormittag noch phasenweise die Sonne zeigen. Danach werden dort die Wolken dichter und am Nachmittag gehen ein paar Regenschauer nieder. Im übrigen Österreich überwiegen zunächst die Wolken und zeitweise sind Niederschläge zu erwarten. Die Schneefallgrenze sinkt recht rasch auf 500 bis 900m Seehöhe. Am Nachmittag werden hier die Niederschläge schon wieder seltener und die Wolken lockern von Westen her auf. Der Wind kommt schwach bis mäßig, im Norden und Osten auch lebhaft bis kräftig, aus West bis Nord. Am Morgen umspannen die Temperaturen minus 6 bis plus 6 Grad, zur Mittagszeit 3 bis 12 Grad, wobei es im Südosten am wärmsten wird.

[Zum Tag] Heute ist Internationaler Tag der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft (Unesco und UN Women).