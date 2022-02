Seit einem Jahr bricht der Vulkan regelmäßig aus. Foto: AP/Salvatore Allegra

Rom/Catania – Auf Sizilien ist der Vulkan Ätna erneut ausgebrochen. Am Donnerstagabend sei eine erhöhte Aktivität gemessen worden, teilte das nationale Institut für Geophysik und Vulkanologie mit. Auf Fotos war zu sehen, wie Lavaströme und Asche aus dem Krater auf der Südostseite der italienischen Insel drangen. Die graue Rauchsäule stieg weit in den Himmel auf.

Meldungen über größere Schäden gab es zunächst nicht, stellenweise wurde über herabregnende Asche berichtet. Der Betrieb des Flughafens der Stadt Catania musste vorerst nicht eingestellt werden, berichteten die Behörden.

In der Kleinstadt Nicolosi am Fuße des Vulkans war der Ausbruch gut sichtbar. Foto: REUTERS/ANTONIO PARRINELLO

Der mehr als 3.350 Meter hohe Ätna ist im vergangenen Jahr sehr aktiv gewesen. Seit Mitte Februar 2021 brach er regelmäßig und teils spektakulär aus. Für die Menschen in der Umgebung ist die herabregnende Asche oft ein Problem, auch der Flughafen in der Stadt Catania am Fuße des Ätna musste in der Vergangenheit schon den Betrieb zeitweise einstellen, weil die Start- und Landebahn verschmutzt war. Die Regierung Siziliens sicherte den Kommunen im September zwei Millionen Euro Hilfsgelder für die Ascheschäden zu. (APA, 11.2.2022)