Vor fast genau zwei Jahren, am 13. Februar begann Tesla, für sein erstes europäisches Werk vor den Toren Berlins 90 Hektar Wald zu roden. Dafür wurden nach offiziellen Angaben fast 300 Hektar neu bepflanzt. Dieses Soll ist erfüllt. Für die Tesla-Fabrik selbst stimmt das allerdings nicht unbedingt. Zwar steht die sogenannte Gigafactory nun tatsächlich imposant bei Grünheide im märkischen Sand. Aber der von Firmengründer Elon Musk für 2021 angepeilte Produktionsstart verzögert sich weiter.

Genehmigung für Tesla-Produktion steht aus

Noch immer fehlt die endgültige Genehmigung des Landes Brandenburg, und die wird auch "noch einige Zeit in Anspruch nehmen", wie am Mittwoch das Landesumweltministerium mitteilte. Noch immer wird mit Umweltschützern über mögliche Störfälle und den Wasserverbrauch der Auto- und Batteriefabrik gestritten. Es bleibt unklar, wann in Brandenburg die ersten Tesla-Model Y für den Verkauf vom Band laufen.

Selbst aus dem Umfeld Teslas ist auch zum zweiten Jahrestag wenig zu erfahren. Ist die mit "vorzeitigen Zulassungen" errichtete Fabrik startklar? Wie viele der anvisierten 12.000 Beschäftigten arbeiten dort schon? Wie viele Autos wurden im Probebetrieb gebaut? "Wir führen derzeit Anlagentests durch und die laufen gut, und mehr will ich dazu aktuell eigentlich gar nicht sagen", windet sich ein Insider.

500.000 Tesla-Autos pro Jahr

Musks Standortwahl hatte Ende 2019 bei vielen Euphorie entfacht. Neue Industrie, neue Arbeitsplätze, bis zu 500.000 E-Autos pro Jahr: Die Ansiedlung sei eine "der größten Investitionen in der Geschichte unseres Landes", jubelte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke damals. Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (beide SPD), der engen Kontakt zu Musk hält, hofft auf eine "Initialzündung" für viele andere Unternehmen.

Auch die Zwischenbilanz der örtlichen Wirtschaft und der Gewerkschaften fällt recht positiv aus. "Wir freuen uns, dass so eine riesige Investition in einer so wahnsinnigen Geschwindigkeit errichtet wurde", sagt Gundolf Schülke von der IHK Ostbrandenburg. Dasselbe gelte für die Versprechen des Konzerns zur Berufsausbildung von 100 bis 150 Lehrlingen pro Jahr. Die Voraussetzungen seien schnell und in hoher Qualität geschaffen worden. "Das ist wirklich klasse", sagt Schülke.

Insgesamt hatte Tesla in Grünheide nach Erkenntnissen der IG Metall im Jänner schon 2.300 Angestellte. Nicht zuletzt wegen "der Dynamik von Elon Musk gehen wir davon aus, dass sich der noch ausstehende Personalaufbau in der kommenden Zeit realisieren wird", erwartet Gewerkschafterin Birgit Dietze. Jobzusagen erhielten nach Angaben der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder) auch etwa 200 Arbeitslose, von denen rund die Hälfte zunächst von Tesla qualifiziert wurden.

Heftige Kritik von Umweltschützern

Umweltschützer und andere Tesla-Kritiker bleiben hingegen bei ihrer Kritik. Ihre Bedenken: Die Fabrik stehe zum Teil im Wasserschutzgebiet, was Risiken der Verschmutzung berge. Zudem könnte der Wasserverbrauch des Werks von bis zu 1,4 Millionen Kubikmetern pro Jahr die Versorgung der Region mit Trinkwasser beeinträchtigen. Vor dem Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) läuft eine Klage von Umweltverbänden, die auch Tesla berühren könnte. Auch wegen der vielen Einwände zog sich das Genehmigungsverfahren in die Länge.

Allerdings hat auch Tesla für Verzögerungen gesorgt, denn zunächst wurde nur das Autowerk angemeldet und erst später die angegliederte Batteriefabrik. Antragsunterlagen der Firma seien unvollständig gewesen oder verändert worden, sagt Tesla-Kritiker Michael Ganschow, Landesgeschäftsführer der Grünen Liga Brandenburg. Das Landesamt für Umwelt prüft nun offensichtlich penibel, denn die Kritiker lauern auf Formfehler und andere Möglichkeiten, um mit Klagen einzuhaken.

Wertvollstes Autounternehmen der Welt

Weltweit ist Tesla auf der Erfolgsspur, und das trotz der globalen Chipkrise und Problemen in den Lieferketten. Der lange verlustreiche E-Auto-Pionier verzeichnet rasantes Wachstum und schaffte 2021 seinen zweiten Jahresgewinn seit der Firmengründung 2003. Unterm Strich verdiente Musks Konzern nach eigenen Angaben 5,5 Milliarden Dollar (4,8 Mrd. Euro) und damit 665 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die Erlöse kletterten um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden Dollar. Tesla ist mit einem Börsenwert von zuletzt knapp 950 Milliarden Dollar der am Kapitalmarkt mit Abstand am höchsten gehandelte Autobauer weltweit. Nicht zuletzt aufgrund der wachsenden Konkurrenz am Markt ist der Autohersteller aber auf neue Produktionsstätten wie eben dem Werk bei Berlin angewiesen.



Selbst wenn die endgültige Baugenehmigung für Grünheide demnächst vorliegen sollte, ist das aus Sicht der örtlichen Bürgerinitiative gegen Tesla nicht das letzte Wort. "Der Protest wird nach einer finalen Baugenehmigung weiter zunehmen, um weitere Ausbaustufen der Gigafactory und Folgeprojekte zu verhindern", sagt Initiativen-Sprecher Steffen Schorcht. Die Ökopartei ÖDP rechnet damit, dass das Projekt an der Wasserthematik scheitern wird. Das Unternehmen und die Landesregierung halten das für Unsinn. (DPA/red, 11.02.2022)