Der Chef des Nachrichtenportals "Noticias Web", Heber Lopez Vazquez, wurde in seinem Auto getötet. Foto: EPA / Luis Villalobos

Mexiko-Stadt – In Mexiko ist ein weiterer Journalist ermordet worden. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaates Oaxaca im Süden des Landes teilte am Donnerstag (Ortszeit) mit, dass die beiden mutmaßlichen Mörder festgenommen worden seien. Der Chef des Nachrichtenportals "Noticias Web", Heber Lopez Vazquez, wurde demnach in seinem Auto getötet. Es ist bereits der fünfte Mord an einem Journalisten in Mexiko seit Jahresbeginn.

Neben den Verdächtigen habe die Polizei auch die Tatwaffen sichergestellt, sagte Staatsanwalt Arturo Calvo dem Nachrichtensender Milenio. Die mutmaßlichen Mörder sind demnach auf der Flucht geschnappt worden. Calvo wollte nicht ausschließen, dass es sich um Auftragstäter handelte.

Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder für Journalisten. Im Jahr 2021 wurden nach Angaben der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) mindestens sieben Journalisten ermordet. (APA, 11.2.2022)