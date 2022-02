Alles andere als pauschalreisetauglich: Erika Fatlands Reiseerzählungen vom Himalaja. Foto: Imago

Sehnsuchtsziel und Devisenbringer. Milliardenindustrie und Ersatzparadies. Traumerfüllung und Kollektion von Klischees. Kurz gesagt: Tourismus.

Wohin reist man, wenn man reist? Wird die Fremde erkundet oder nicht im Gegenteil die eigene Erwartungshaltung bestätigt, wenn sich Topografie und Infrastruktur mit den Bildern der Prospekte decken?

Tourismus ist janusköpfig: Eignet man sich Exotisches an? Wird die Fremde ins eigene Heim geholt? Oder wird Vertrautes in die Ferne exportiert? Zwischen den Polen von Erweiterung, der Recherche nach dem richtigen Reiseleben im falschen und der Balance von Stabilisierung und Mobilisierung andererseits bewegt sich das, was sich hinter dem Begriff "Tourismus" verbirgt. Dabei ist das Gegenteil von Tourismus schlechterdings – Reisen. Jedenfalls so, wie es einst der Brite Patrick Leigh Fermor, zu Recht gepriesen als elegantester Stilist aller Reiseautoren des 20. Jahrhunderts – neben seiner Tätigkeit als äußerst skrupulöser und daher außerordentlich langsamer Autor war der Hellenophile noch Abenteurer, Kriegsheld und charmanter Salonlöwe –, einmal umriss, als er meinte, für Reisen benötige man mehrere Monate, mindestens.

Diese Zeit nahm sich die Norwegerin Erika Fatland, hierzulande bekannt geworden durch ihre Bücher Sowjetistan und Die Grenze, in denen sie die Ränder der einstigen Sowjetunion und deren Nachfolge-Trabantenstaaten abreiste. Die studierte Sozialanthropologin, Jahrgang 1983, war 2018 ein halbes Jahr und ein Jahr später vier Monate im Himalaja unterwegs, von Ost nach West, von Nord nach Süd.

Wer nun meint, in der Generation nach V. S. Naipaul und Jan Morris, nach Bruce Chatwin, Nicolas Bouvier, Jonathan Raban und all ihren Vorgängerinnen und Vorgängern, von Wilfred Thesiger und Freya Stark, den Schweizerinnen Ella Maillart und Annemarie Schwarzenbach bis zu Robert Byron, dieses kaum exakt zu definierenden Genres – zu sehr und zu subjektiv eigenwillig oszilliert es zwischen Reportage und Abenteuerrapport, zwischen Selbstüberwältigung und (man denke an den Amerikaner Paul Theroux) knorrig misanthropischer Weltunterforderung, zwischen dem erzählerischen Atem weitausholender Landschaftsschilderer und vor allem in den letzten Jahren immer verhaltensauffälligeren, ausgefalleneren Reiseprojekten – könne nichts mehr von der Welt beschrieben werden, denn es sei ja alles schon mindestens einmal, ja mehr als zehnmal entdeckt, ausgeleuchtet, geschildert, zu Tode fotografiert und global versendet worden, der greife zu diesem großartigen, einen in seinen Bann schlagenden Buch.

Ich und Geschichte

Denn was Fatland unternommen hat, ist alles andere als pauschalreisetauglich. Das fängt bereits mit einer Flut von Visa an, von denen die meisten zu spät erteilt werden. Sie reist durch Indien und Pakistan, kreuz und quer durch Bhutan, Nepal und immer wieder durchs von der Kommunistischen Partei zwangspathologisch hyperkontrollierten China. Sie gelangt von Kaschgar nach Sikkim und Kaschmir, nach Ladakh, nach Shangri-La. Vielen sehr unterschiedlichen Menschen begegnete sie, Schamanen und Taxifahrern, einfachen Verkäufern und buddhistischen Mönchen, Teepflanzern und Animisten, Umweltschützern und beflissenen Guides, sehr Alten und recht Jungen, traditionell Lebenden und jenen, die von der Welt nur ihre Smartphones wahrnehmen.

Das Ganze ist lebendig geschrieben, ist gänzlich unverstellt, dauerhaft neugierig und an fast keiner Stelle überheblich – erst als sie wieder in China mit offiziellem Guide unterwegs ist, schafft sie es, ihre offizielle Begleitung in Rage zu treiben und so en passant eine Miniaturstudie über Despotie, Kontrolle und Selbstzensur zu liefern. Mit großer Empathie ist sie die gesamte Zeit über unterwegs, vergisst dabei auch nicht auf Moroses, eigene Müdigkeit, Malaisen.

Erika Fatland, "Hoch oben. Eine Reise durch den Himalaya." Übersetzt von Ulrich Sonnenberg. € 20,60 / 640 Seiten mit Abb. Suhrkamp-Verlag, Berlin 2021

Zugleich flicht sie eine Unmenge an historischen Erläuterungen, Vignetten und Geschehnisse ein, ohne die die heutigen politischen, kulturellen, soziologischen, demografischen, geologischen wie ökologischen – eindringlich schildert sie etwa, wie Bergmassive entstehen, wie Gletscher abschmelzen, wie Flüsse vergiftet werden, wie in den nächsten Jahren der Klimawandel verheerende Folgen zwischen dem Fuß des Himalaja und der Meeresküste haben wird – Verhältnisse nicht zu verstehen sind. So ist dies zugleich ein so kluger wie informativer Abriss der Historie dieser nicht nur vertikal eskalierenden Region.

Am Ende staunt man über sich selbst. Mit 640 Seiten ist dieses Paperback eh schon an der Vorstufe zum Ziegelstein. Und doch will man nicht, dass sich Fatland auf der letzten Seite ins Flugzeug setzt. Sondern dass man mit ihr weiterreisen möge, lesend. "Meine Heimat", schrieb der deutsche Extremwanderautor und Schreiberemit Jürgen von der Wense, der selber nie in die Ferne kam, "ist der Horizont." Das gilt für Erika Fatland ohne jeden Abstrich. (Alexander Kluy, ALBUM, 12.2.2022)