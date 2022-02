Graz/Wien – Der frühere Geschäftsführer der Diagonale, Oliver Testor, ist tot. Er verstarb vor wenigen Tagen im Alter von 58 Jahren an Krebs, gab die Festivalleitung am Freitag in einer Mitteilung bekannt. Testor verantwortete von 2005 bis 2009 die kaufmännischen Belange der Diagonale. Nach seinem Rückzug sei er dem Filmfestival "bis zuletzt beruflich und privat eng verbunden" geblieben, hieß es.

"Wir betrauern aber nicht nur den Tod eines klugen, kompetenten und stets der Sache verbundenen Kollegen, sondern haben auch einen immer interessierten, gut gelaunten und wohltuend offenherzigen Freund verloren", so die Reaktion von Gustav Ernst und Johannes Rosenberger, Obmänner der Generalversammlung. Testor habe "mit hoher Professionalität, mit großem Engagement und bewundernswerter Hartnäckigkeit die Diagonale ab 2005 strukturell konsolidiert und umsichtig aus finanziell schwierigen Zeiten herausgeführt".

"Die Diagonale wird Oliver in dankbarer Erinnerung behalten und seine Verdienste mit größter Wertschätzung ehren", trauerten auch die Intendanten Sebastian Höglinger und Peter Schernhuber um "einen warmherzigen Kollegen und Freund". (APA, 11.2.2022)