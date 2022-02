Es ist schon eine Zeit her, aber ich erinnere mich noch an einen Tipp, den der Religionslehrer uns Knaben einst in einer Schulstunde fürs Leben mitgab. Anstatt hässliche Flüche wie "Kruzifix" oder "Herrgottsakrament" in den Mund zu nehmen, die den lieben Gott kränken und erzürnen, empfehle er den Gebrauch unverfänglicher Alternativformeln wie etwa "Sack und Bändel" oder "Sack Zement", gegen die sündentechnisch nichts einzuwenden ist.

Diese weise Empfehlung des Gottesmannes basiert, abstrakt formuliert, auf der Einsicht, dass es in vielen Lebensumständen günstiger ist, einem rohen oder gar unanständigen Wort ein sanftes und schickliches vorzuziehen, also: "Zumpferl" statt "Beidl", "Puh" statt "Schas" und so fort. Auch werden die meisten Gesprächspartner auf die Aufforderung "Sie können mich kreuzweise am Popo lecken" verständnisvoller regieren als auf die originale Version des Götzzitats.

Herber Ton in der Politik

Wie wir spätestens seit der Veröffentlichung von Thomas Schmids literarischem Gesamtwerk wissen, die sich vermutlich bis in die 2040er-Jahre hinziehen wird, ist auch in der Politik ein recht herber Ton eingerissen. Man kann, wenn man manche Politikerinnen und Politiker sieht oder hört, zwar Verständnis dafür aufbringen, wenn sie von ihren Mitbewerbern per Gsindl, Koffer, Gfries oder Falott traktiert werden. Allein, im Sinn des gedeihlichen Miteinanders wäre es doch wünschenswert, wenn in der Politik anders gesprochen würde als auf der Jahreshauptversammlung österreichischer Berufskrimineller.

Das Deutsche hielte ein ganzes Füllhorn harmloser Scheltwörter bereit, die es ermöglichen, seine Emotionsabfuhr angesichts des politischen Gegenüber launig zu gestalten: türkise Traummännlein, Hosenmätze, Seifensieder; rote Schlingel, Racker, Tunichtgute; grüne Lausmädchen, Christkinder, Schlampertatsche; pinke Springinkerl, Fetzentandler, Suppenhühner; blaue Bengel, Mauerblümchen, Spadifankerl. Ich glaube, dass selbst der lustige FP-Chef Kickl nichts dagegen hätte, würde man ihn mit der Bezeichnung "blauer Dreikäsehoch" ein wenig verbal zausen.

Mit ein wenig Feingefühl in der Wortwahl ließe sich das Gsindl- und Koffer-Problem also schnell aus der heimischen Politik schaffen. Gar so schwer kann das ja wohl nicht sein, Sack Zement. (Christoph Winder, ALBUM, 14.2.2022)