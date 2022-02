Die SPÖ liegt in den Umfragen wieder vorn, und ihre Obfrau hat eine historische Chance. Aber kann das Comeback auf die Regierungsbank in diesem Gespann gelingen?

Die Pandemie und eine Reihe von Korruptionsaffären haben das Vertrauen der Wählerschaft in Österreichs Regierung massiv erschüttert. Zwei Krisen, die den Bürgerinnen und Bürgern die Ungleichheit vor Augen führen. Und erstmals seit Jahren liegt die SPÖ in den Umfragen wieder ganz vorn. Ihre Parteichefin Pamela Rendi-Wagner ist umstritten. Doch trotz interner Machtkämpfe und öffentlicher Ausrutscher hat sie eine historische Chance: Sie könnte Österreichs erste gewählte Kanzlerin werden. Aber steht die SPÖ wirklich vor ihrem Comeback, und hat Rendi-Wagner überhaupt das Zeug zur Kanzlerin? Und was können sie und ihre Partei vom Wahlerfolg der SPD in Deutschland lernen? Über all das sprechen wir in der heutigen Interviewfolge mit Katharina Mittelstaedt vom STANDARD und Christian Teevs vom SPIEGEL. (red, 12.2.2022)

In dieser Folge zu Gast: Katharina Mittelstaedt (stv. Innenpolitikressortleiterin beim STANDARD) und Christian Teevs (Politikredakteur beim SPIEGEL).

