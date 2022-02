Die KI beweist ihr Können in einem Rennen gegen die besten Fahrer – laut Entwicklern spielt sie aber immer fair

Sophy wird nicht zum Start von "Gran Turismo 7" verfügbar sein, soll allerdings bald als Fahrlehrerin ins Spiel einsteigen. Foto: Sony

Tomoaki Yamanaka durfte sich 2021 als Sieger des Toyota Gazoo Racing GT Cup krönen, eines gut dotieren Turniers, das im Rennspiel Gran Turismo Sport ausgetragen wurde. Bei einer Präsentation am Mittwoch wurde er nur Zweiter. Sophy, die neu entwickelte künstliche Intelligenz von Polyphony Digital, dem Studio hinter der Rennserie, schlug den Champion um knappe sechs Sekunden.

Die neue KI wird auch im kommenden Gran Turismo 7 eingesetzt werden. Den Entwicklern war dabei wichtig zu betonen, dass Sophy nicht trickst, sondern einfach schnell lernt.

Im Windschatten

Wie jede KI hat auch Sophy ein paar Vorteile gegenüber dem menschlichen Gehirn. So kann sie komplizierte Entscheidungen in Lichtgeschwindigkeit evaluieren und ausführen. Auch die perfekte Linie auf den verschiedenen Strecken in Gran Turismo zu finden ist ein Leichtes für sie. Dennoch, betont Sonys KI-Chef Michael Spranger, geht es Sophy genauso um vorbildliches Rennverhalten. Ja, sie fahre aggressiv und versuche durch geschicktes Blockieren fremde Überholmanöver zu verhindern, würde aber keinen menschlichen Fahrer abdrängen oder absichtlich rammen. Sie nutze Windschatten aus und bremse, wenn es die Situation rund um sie erfordere – Sophy spiele fair und beachte die Regeln, das wird mehrfach betont.

Davon konnten sich bei dem Event, bei dem ausschließlich japanische Fahrer gegen Sophy antreten durften, alle Zuseher des Livestreams überzeugen. Der ehemalige Champion Yamanaka war einer von vier menschlichen Fahrern, die gegen vier Sophys antraten. Nach spannenden Überholmanövern auf dem Autodrome Lago Maggiore belegte die KI am Ende die Plätze eins, drei, fünf und sieben.

Spaß vor Perfektion

Yamauchi, der Mann hinter der Rennserie, versuchte die sich anstauende Skepsis einer unbesiegbaren KI zu vertreiben. "Sophy wird immer ihre Umgebung wahrnehmen – dazu gehört auch das Niveau der Mitfahrenden." Somit soll laut Yamauchi der Spaß im Vordergrund stehen, als Spieler gefordert zu sein, aber auch Chancen auf den Sieg zu haben.

In Gran Turismo 7 wird Sophy ebenfalls auftauchen, jedoch noch nicht zum Release am 4. März 2022 – einen genauen Zeitpunkt wollte Sony noch nicht verraten, denkt aber offenbar darüber nach, Sophy zunächst als Fahrlehrerin ins Spiel einzubauen.

Bisher hat die KI bereits über 45.000 Fahrstunden hinter sich gebracht, um sich selbst zu perfektionieren. Man darf gespannt sein, wie viele sie bis zu ihrem Debüt im neuesten Gran Turismo noch sammeln kann. (aam, 11.2.2022)