Die Jugendstaatssekretärin spricht im Interview darüber, was Junge von der EU haben, wie sie zu Lobautunnel und ÖVP-Chats steht und ob sie glaubt, ihre eigene Jugend zu verpassen

Thema des Tages Was Claudia Plakolm über EU, ÖVP-Chats und Lobautunnel denkt

Seit der Regierungsumbildung im Dezember letzten Jahres hat Österreich eine Jugendstaatssekretärin: Claudia Plakolm von der ÖVP. Sie besucht gerade die Europäische Jugendhauptstadt Tirana in Albanien. Antonia Rauth hat sie begleitet und mit ihr darüber gesprochen, wie pro-europäisch Österreichs Jugend ist, was sie von der Räumung des Stadtstraßen-Protestcamps in Wien hält und wie die ÖVP-Chat-Affäre die Politikverdrossenheit junger Menschen befeuert. (red, 11.2.2022)

