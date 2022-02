Fotos: Getty Images/iStock

Der Saugnapf: Eine ausgefuchste Idee des Tintenfisches

Saugnäpfe können ganz schön praktisch sein. Presst man sie an eine glatte Oberfläche, zum Beispiel eine Fliesenwand, halten sie unheimlich fest. Vielleicht hast du ja selbst einen Haken in deinem Badezimmer, der mit einem Saugnapf befestigt ist.

Auch in Fabriken werden Saugnäpfe genutzt, um schwere Dinge, wie zum Beispiel Fensterscheiben für Autos, in die Luft zu heben. Aber warum sind Saugnäpfe eigentlich so stark? Wenn du auf den Saugnapf drückst, presst du die Luft heraus, dadurch entsteht ein Vakuum – also ein fast luftleerer Raum – zwischen Napf und Fliese. Rundherum ist aber noch Luft, und diese übt Druck auf den Napf aus, weshalb er an der Wand klebenbleibt.

Abgeschaut hat man sich das von Tintenfischen und Kraken, die auf ihren Tentakeln viele kleine Saugnäpfe haben und deshalb enorm stark sind.

Der Klettverschluss: Die Erfindung einer Pflanze

Der Schweizer Georges de Mestral war Ingenieur – und er ging sehr gerne mit seinen Hunden in der Natur spazieren. Immer wieder fand er im Fell der Hunde kleine Früchte mit vielen Härchen, die sich dort verhakten.

Zu Hause beobachtete er die sonderbaren Früchte unter seinem Mikroskop und fand heraus, dass die Härchen der Frucht eigentlich kleine, elastische Häkchen sind, die in die Hundehaare einhaken – aber nicht abbrechen, wenn man sie herauszieht. Herr de Mestral baute die Häkchen und das Hundefell aus Plastik nach – und erfunden war der Klettverschluss. Heute findest du ihn fast überall: auf Schuhen, Taschen oder auch Babywindeln.

Dass sich die Früchte der Pflanze im Fell verhaken, ist übrigens eine geniale Erfindung der Natur: Tiere tragen so die Samen der Pflanze über weite Strecken.

Die Schwimmflossen: Inspiriert von Enten und Gänsen

Vielleicht ist dir schon einmal aufgefallen, dass die Füße von Enten oder Gänsen so aussehen wie eine kleine Version der Schwimmflossen, die du im Sommer zum Tauchen trägst. Das hat einen Grund! Denn das Prinzip der Schwimmflossen hat sich der Mensch von den Wasservögeln abgeschaut, die Schwimmhäute zwischen ihren Zehen haben. Durch die große Fläche können sie viel Wasser wegschieben, wodurch sie sehr schnell vorankommen.

Wenn du deine Füße ansiehst, wirst du dort keine Schwimmhäute sehen – darum sind wir Menschen auch nicht besonders gut darin, schnell zu schwimmen. Mit Schwimmflossen hingegen kannst du mit wenig Mühe weite Strecken im Wasser zurücklegen. Wichtig ist außerdem, dass die Flossen elastisch sind, damit der Wasserwiderstand gering bleibt. Holzflossen wären nicht sehr effizient. (Philip Pramer, 12.2.2022)