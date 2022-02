In kurzen Kapiteln erzählt der junge Allen von seiner Suche nach einem Leuchttumwärter

Michael Morpurgo, "Der Leuchtturmwärter und ich". Illustriert von Benji Davies. € 13,40 / 120 Seiten. Magellan, Bamberg 2021. Ab 8 Jahren.

Besitzt du etwas, das du wie einen Schatz hütest? Dann weißt du, wie sich Allen Williams fühlt. Er bewahrt ein Bild auf, das er als Junge von einem Leuchtturmwärter namens Benjamin bekam. Dieser hatte ihm bei einem Schiffbruch das Leben gerettet, danach verloren sie sich aus den Augen.

In kurzen Kapiteln erzählt uns Allen seine Lebensgeschichte: wie er die Jahre nach dem Unglück bei seinen strengen Großeltern erlebt, zu malen beginnt und sich schließlich alleine auf die Suche nach Benjamin begibt. So viel sei verraten: Er wird ihn treffen!

Wir lesen von einer berührenden Freundschaft, erleben überraschende Momente, und am Ende wünscht man sich, diese Geschichte sei in echt passiert! Besonders sind auch die wunderschönen Illustrationen von Benji Davies, die uns in eine kleine Gemäldegalerie eintauchen lassen.