STREAMINGTIPPS FÜRS WOCHENENDE:

DIE SPANNUNG STEIGT

Suspicion Der Sohn einer reichen Unternehmerin wurde entführt. Vier vermeintlich unbescholtene Bürger werden beschuldigt, dar an beteiligt zu sein. Verrückt, auf den ersten Blick, doch dann zeigt sich, dass sie mehr mit dem Verbrechen zu tun haben als zunächst gedacht. Unglaublich spannendes Verschwörungsstück nach israelischem Vorbild. Apple TV+

DER PREIS IST HEISS

Inventing Anna Die Geschichte der deutsch-russischen Hochstaplerin Anna Sorokin, der es gelang, mit nichts den New Yorker Geldadel zu täuschen. Shonda Rhimes (Grey’s Anatomy, Bridgerton) hat die Story mit Julia Garner verfilmt. Netflix

UND IMMER SCHÖN LÄCHELN

Landscapers Susan Edwards hat zusammen mit ihrem Gatten Christopher ihre Eltern ermordet. Ihre Nachbarn werden von ihnen sagen: Das ist doch nicht möglich! Sie waren doch immer so freundlich! Olivia Colman und David Thewlis als mörderisches Ehepaar nach einem wahren Verbrechen – very dark, very British. Sky

REDEN WIR ÜBER FILM

Jane Campion & Sofia Coppola on "The Power of the Dog" Jane Campion ist dieses Jahr die große Oscar-Favoritin. Beim New York Film Festival beantwortet sie Fragen ihrer Kollegin Coppola. Nachdem beide Meisterinnen ihrer Zunft sind, entwickelt sich ein spannendes Gespräch. Youtube

FERNSEHTIPPS:

6.00 SPORT

Olympische Winterspiele Peking Am Morgen steht Eishockey auf dem Programm, um 8.05 Langlauf Damen Staffel, um 9.50 Bi athlon Herren Spring 10 km. Um 11.40 folgen das Skispringen der Herren auf der Großschanze, Skeleton Damen 3. Lauf und Eisschnelllauf Herren 500 m. Um 2.15 geht es weiter mit Damen-Bob und um 2.55 mit dem Herren-Riesenslalom. Bis 6.00, ORF 1

13.10 IN MEMORIAM

Kaisermühlen Blues Das Grätzel im 22. Bezirk war von 1992 an Schauplatz dieser äußerst beliebten Saga. Der am Mittwoch verstorbene Reinhard Schwabenitzky hat sie mit viel Gespür fürs Wiener Schlawinertum inszeniert. Der ORF zeigt die ersten beiden Folgen, danach die Komödie Gefühl ist alles und morgen um 11.20 Ilona und Kurti und Verlassen Sie bitte Ihren Mann. Bis 16.25, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Die Schätze des Kaisers vor Gericht Im Streit um das Hohenzollern-Erbe hat sich der Prinz von Preußen viele Feinde gemacht. In der Doku nimmt er Stellung. Bis 20.00, 3sat

20.15 ACHTERBAHNFAHRT

Wilde Maus (Ö 2017, Josef Hader) Nach zwanzig Jahren vom jüngeren, deutschen Chefredakteur entlassen, verheimlicht der Musikkritiker Georg die neuen Lebensumstände seiner Frau und begibt sich auf Rachefeldzug. Josef Hader – groß. Anlässlich von Josef Haders 60. Geburtstag folgen danach Der Knochenmann und Indien. Bis 21.55, ORF 1

20.15 DOKUMENTATION

Zeitgeschichte: Krieg in Europa – Das Ukraine-Drama Seit fast acht Jahren befindet sich die Ukraine in einem bewaffneten Konflikt mit Russland: wie es dazu kommen konnte. Um 22.15 folgen Dokus über Putins Russland. Bis 23.55, ORF 3

1.30 DIE MUTTER ALLER MAFIA-FILME

Der Pate (USA 1972, Francis Ford Coppola) Der Starhimmel. (BrandoPacinoKeatonCaan DuvallCazale). Das Comeback (Brandos Demut beim Casting, Selbstverleugnung als Akt endgültiger Mythifizierung). Das Epos (Coppolas Einstieg in die "ewige" Geschichte des Kinos). Die Legende (der Mafia). Die Wahrheit (der Filmindustrie). Bis 4.20, ZDF