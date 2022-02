Super Bowl LVI verspricht Spannung. Bei den Los Angeles Rams will ein Routinier sein Lebenswerk reparieren, den Cincinnati Bengals will ein Jungspund ihren ersten Titel bescheren

Über den 56. Super Bowl lässt sich wenig mit Sicherheit sagen – außer, dass mit diesem Endspiel niemand gerechnet hätte. 50 Jahre nach dem Finaltriumph des Österreichers Toni Fritsch mit den Dallas Cowboys treffen die Los Angeles Rams in der Nacht auf Montag (00.30 Uhr, live Puls 4) auf die Cincinnati Bengals. Die Favoriten waren zu Beginn der Playoffs andere, und auch in ihren Halbfinalspielen lagen die nunmehrigen Finalisten schon hoffnungslos zurück.

In der Rams-Heimstätte SoFi Stadium steht für wenige so viel auf dem Spiel wie für Rams-Quarterback Matthew Stafford. Statistisch spielte der 34-Jährige in seinen ersten zwölf Saisonen ordentlich bis sehr gut, als Angestellter der notorisch erbärmlichen Detroit Lions durfte er aber keinen Fuß in die Playoffs setzen. In seiner ersten Saison in LA blieb Stafford der Alte – mit fähigeren Kollegen reicht das für den Super Bowl. Nun könnte er vom Gescheiterten zum Champ werden.

Emporkömmling

Staffords Gegenüber Joe Burrow hat nur zwei Jahre für sein erstes Endspiel gebraucht, wobei seine Rookie-Saison von einem Kreuzbandriss beendet wurde. Als ihn die Bengals vorigen April im Draft wählten, waren sie das schlechteste Team der Liga. Den wundersamen Wandel nur dem 25-Jährigen umzuhängen, wäre falsch: Head Coach Zac Taylor hält Aktien, Burrows schon am College kongenialer Wide Receiver Ja’Marr Chase ebenso. Doch im großen Finale führt der einzige Siegesweg des nominellen Außenseiters je nach Gusto "Joe Brrr", "Joe Cool" oder "Joe Franchise". Laut der Analyse-Großmeister von Pro Football Focus spielte in der laufenden Saison kein Quarterback besser als Burrow. Und er ist es auch, der die Achillesferse seines Teams reparieren muss.

Denn auf dem Papier – und das hat in den Statistik-besessenen USA tausende Seiten, es wird wirklich alles gezählt und verglichen – gibt es nur eine gravierende Schieflage: die Defensive Line der Rams gegen die Offensive Line der Bengals. Diese Linemen, das sind die schweren Jungs, die jeweils ganz vorn stehen. Nur zwei Teams beschützten ihren Quarterback in der vergangenen Saison schlechter als die Bengals, auf der anderen Seite übte keine Defense so viel Druck auf die Spielmacher aus wie die Rams. Deren Anker Aaron Donald ist vielleicht der beste Footballer der Welt.

Die Jagd

Zahllose Super Bowls haben gezeigt, dass die Jagd auf den Quarterback Spiele entscheidet. Aber: Für das Endspiel ufert die Matchvorbereitung unverhältnismäßig aus. Über die lange Saison gezeigte Tendenzen segeln da schnell in den Mistkübel der Irrelevanz. Sollten Burrows Beschützer trotzdem eher einem Drehkreuz als einer Menschenmauer gleichen, muss der Fanliebling gedankenschnell und schmerzresistent sein. Dass er die Unbekümmertheit in Person ist, hat er schon bewiesen. "Er hat einige Fähigkeiten, die ich in seinem Alter nicht hatte", sagt der große Tom Brady. Bescheidenheit gehört nicht dazu. Nach der Echtheit der Diamanten auf seiner "JB9"-Halskette gefragt, sagte der Jungstar zuletzt: "Ich verdiene zu viel, um gefälschte zu haben."

Neben Donald und dessen Line-Kompagnons muss sich Burrow vor allem vor Jalen Ramsey in Acht nehmen. Der Rams-Star ist laut, provokant, kompromisslos – und der beste Cornerback der Liga. Bewacht Ramsey einen Wide Receiver, ist der praktisch abgemeldet. Um wen er sich kümmern wird und wie die Bengals darauf reagieren ist eine der unzähligen Mikro-Taktikschlachten, die über Sieg und Niederlage entscheiden.

Rakete

Eine andere ist die Frage, ob die Bengals Cooper Kupp aus dem Spiel nehmen können. Der Rams-Receiver wurde zum Offensivspieler des Jahres ausgezeichnet, unzählige Spielzüge seines Teams sind auf den 28-Jährigen zugeschnitten. Seine Richtungswechsel brechen Knöchel.

Und, ja, wer Super Bowl sagt, muss auch Halftime-Show sagen. Deren Stars sind eher Generation Brady als Burrow: Mary J. Blige, Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, das Zugeständnis an die Gegenwart ist Kendrick Lamar. Gegen Snoop Dogg hat am Mittwoch eine Tänzerin eine Klage wegen Vergewaltigung eingereicht, der Rapper bestreitet die aus dem Jahr 2013 datierenden Vorwürfe und will trotzdem auftreten. (Martin Schauhuber, 13.2.2022)