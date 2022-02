Der Arzt veröffentlichte 2017 einen Artikel, in dem er die Wirksamkeit von Impfungen und die Existenz krankmachender Viren bestritt. Die Ärztekammer verurteilte ihn zu Recht

Die Aussagen des Mannes waren nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt, entschieden sowohl der Verwaltungsgerichtshof als auch der Verfassungsgerichtshof. Foto: imago images/Addictive Stock

Ärztinnen und Ärzte, die auf ihrer Webseite die Wirksamkeit von Impfungen und die Existenz von krankmachenden Viren leugnen, verstoßen gegen Berufs- und Standespflichten. Das hat der Verwaltungsgerichtshof in einer aktuellen Entscheidung bestätigt (VwGH 28.10.2021, Ra 2019/09/0140).

Ein Arzt hatte im Jahr 2017 einen Artikel zum Thema "Impfen" veröffentlicht. Darin erklärte er, dass keine krankmachenden Viren existierten, Impfen nie vor Krankheiten schütze, die Natur keine Krankheiten kenne und durch das Impfen auch keine einzige Krankheit verschwunden sei.

Verstoß gegen Berufsrecht

Bereits im Juni 2017 verurteilte der Disziplinarrat der Österreichischen Ärztekammer den Mann zu einer bedingten Geldstrafe. Er habe mit dem Artikel das "Ansehen der Ärzteschaft beeinträchtigt" und gegen die Berufspflichten als Arzt verstoßen.

Der Mann richtete daraufhin eine Beschwerde an das Verwaltungsgericht, die 2018 abgewiesen wurde. Auch eine Revision an den Verwaltungsgerichtshof blieb nun erfolglos. Laut den Höchstrichterinnen und Höchstrichtern stehe die Webseite des Arztes zweifellos im Zusammenhang mit seiner Berufsausübung. Der Webauftritt diene offensichtlich dazu, "die Aufmerksamkeit auf seine Ordination zu lenken" – also zu Werbezwecken.

Gegen die Vernunft

Mit seinem Artikel habe der Arzt gegen die "Verordnung Arzt und Öffentlichkeit 2014" verstoßen, die Ärztinnen und Ärzten unsachliche oder unwahre Informationen untersagt. Unsachlich sei eine Information dann, wenn sie wissenschaftlichen Erkenntnissen oder medizinischen Erfahrungen widerspricht, so der Verwaltungsgerichtshof.



Im aktuellen Fall habe der Sachverständige sehr deutlich festgehalten, dass die Aussagen des Arztes "dem aktuellen Wissensstand der Medizin" und einzelne Aussagen "gar der Vernunft" widersprechen. Das Verbot, unwahre Informationen zu verbreiten, liege laut VwGH "sowohl im Interesse der Ärzteschaft als auch im Interesse der Allgemeinheit".

Der Arzt hatte sich sowohl an den Verfassungsgerichtshof als auch an den Verwaltungsgerichtshof gewandt. Beide Höchstgerichte haben seine Beschwerden nun endgültig abgelehnt. Ein rechtswidriger Eingriff in die Meinungsfreiheit liege nicht vor. (japf, 11.2.2022)