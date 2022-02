Transportgut verschiedenster Größe schlüpft durch wie bei Basketballkorb, berichten Wiener Forscher in Fachblatt "Science Advances"

Immunfärbung von Kernporen (rot), aufgenommen mit einem 3D-SIM-Mikroskop. Foto: Schermelleh et al.

In jeder Zelle höherer Organismen wie Menschen und Hefezellen herrscht an den Toren von der Zentrale (Kern) zur Umgebung reger Betrieb: 1.000 Dinge unterschiedlichster Größe werden pro Sekunde kontrolliert und durchgeschleust, erklärte der Wiener Zellbiologe Alwin Köhler. Hochflexible Körbe an der Innenseite machen dies möglich. Transportgut schlüpft hier durch, wie der Ball beim Netz eines Basketballkorbes, berichtet er mit Kollegen im Fachjournal "Science Advances".

Keine feste Form

Ein Team um Alwin Köhler von den Max Perutz Labs in Wien markierte die Hauptkomponenten der Zellkernporen-Körbe mit fluoreszierenden Farbstoffen und untersuchte im Mikroskop, wie sie an einer künstlichen Membran zusammengebaut werden. Die Forscher sahen, dass diese Teile der Kernpore gar keine feste Form haben, sondern aus "intrinsisch ungeordneten" Proteinen besteht, die wie Tentakel eines Oktopus extrem flexibel sind.

"In dieser Studie konnten wir erstmalig zeigen, dass genau diese tentakelartige Form die äußerst flexible Struktur der Kernporen-Körbchen ermöglicht" erklärte er. Ein Protein (Eiweißstoff) namens Nup60 verbindet die einzelnen Bauteile, indem es sich tentakelartig von einem zum anderen windet und mit klettverschlussartigen Abschnitten (Short linear motifs – SLiMs) hier wie dort anhaftet.

Zwei scheinbar widersprüchliche Aufgaben

Damit flechtet es einerseits eine stabile Struktur, andererseits können sich die Körbe dadurch rasch dehnen und wieder zusammenziehen, um sehr kleine wie sehr große Moleküle durchzulassen. Zusätzlich fungiert Nup60 auch als "Aufhängekabel", um die Körbchen an der Kernmembran zu befestigen, so die Forscher.

Durch diesen Aufbau schaffen es die Kernporen-Körbchen, zwei scheinbar widersprüchliche Aufgaben zu vereinen, sagte Köhler: Hochselektiv zu entscheiden, was durch darf, und gleichzeitig Massentransport für Durchreisendes unterschiedlichster Größe zu gewährleisten. (12.2.2022)