Es ist nicht verwerflich, sich für ein sportliches Großereignis herauszuputzen. China hat viel Aufwand betrieben, um schöne Bilder zu liefern. Das wäre bei anderen Austragungsorten ähnlich. Ein paar Inszenierungen verblüffen mich aber.

Hier in Zhangjiakou stehen Schneekanonen nicht nur neben einer Piste, sondern auch im Nirgendwo. Bei ausgewählten Hotels, die in der Nähe einer Wettkampfstätte liegen, spucken sie eine Winterlandschaft aus. In einer Gegend mit trockenem, kontinentalem Klima, auf einem ähnlichen Breitengrad wie Madrid und Istanbul. Auch der Hügel neben der Skisprungschanze ist beschneit, hundert Meter weiter ist alles braun.

Tannenbäume wurden hierhergebracht. Sie stehen zu hundertst neben den Straßen, zu tausendst auf Hängen beim Snowboard Park. Sonst wachsen hier nur traurige Büsche und dörre Sträucher. Die Bäume sind mit Lichterketten verziert, das macht das olympische Dorf nachts schöner. Ich kenne es nur vom Vorbeifahren.

Die Sponsoren sind den Organisatoren der Spiele heilig. Toyota ist einer, Autos anderer Hersteller darf es daher nicht geben. Als Taxis fahren hier, aber auch VWs. Das Logo auf dem Kühlergrill und auf dem Lenkrad wurde überklebt.

In der "My2022"-App, der Sicherheitsmängel nachgewiesen wurden, finde ich das Feld "Meal Coupon". Ich klicke drauf, es tut sich nichts. Auf Nachfrage nimmt sich ein Volunteer des Themas an. Nach einer halben Stunde kommt er im Pressezentrum zu mir und sagt, ich bräuchte ja gar keine Essensgutscheine: "Just pay with your Visa." Sie ahnen es: Visa ist ein Sponsor des IOC. (Lukas Zahrer, 11.2.2022)

