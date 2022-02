Die Wiener reisen dezimiert ins Ländle. Sturm muss nach Tirol. Admira startet Unternehmen Klassenerhalt in Hartberg. Ried will Cup-Schwung mitnehmen. LASK ist gegen dezimierte Klagenfurter unter Druck

Auf die Wiener Austria wartet beim Startschuss auf der Jagd nach dem Platz in der Meistergruppe der Gang zum Schlusslicht. Der SCR Altach hat in der Winterpause versucht, an den richtigen Schrauben zu drehen. Die Vorarlberger verstärkten sich unter Neo-Trainer Ludovic Magnin vor allem in der Offensive und wollen dies schon am Samstag (17.00 Uhr) unter Beweis stellen.

Für die Austria zählen im Grunde nur drei Zähler. Drei Punkte fehlen auf den Sechsten Ried, nach Altach warten auf die Violetten in den dann noch drei Runden des Grunddurchgangs Spiele gegen Hartberg (h), den WAC (h) und die Admira (a). "Das Match in Altach ist ein Schlüsselspiel. Jede der letzten vier Partien ist sehr wichtig und wir wollen mit einem Erfolgserlebnis starten. Wir können unsere Ausgangslage jede Woche verbessern", betonte Trainer Manfred Schmid. Die personelle Ausgangslage ist jedoch nicht die beste.

Neues Gesicht

Der Parade-Sturm mit Marco Djuricin und Muharem Huskovic ist weiter verletzt, auch Dominik Fitz – der bei einer Knöchel-Operation Verbrennungen am Fuß erlitt – fehlt aus der Offensivabteilung. Ob ein in Altach alter Bekannter bei den Wienern einläuft, war ebenfalls unsicher. Der am Montag verpflichtete Lucas Galvao spielte bei den Vorarlbergern von 2015 bis 2017, ehe er zu Rapid und dann weiter nach Deutschland ging. Die Spielgenehmigung für den Verteidiger war am Freitag noch nicht eingetroffen. Der von Eintracht Frankfurt ausgeliehene Martin Pecar sammelt erst einmal bei den Young Violets Spielpraxis.



Aktiv will sich aber auch Altach präsentieren. Magnin vertraut vor seinem Einstand in Österreichs Oberhaus auch auf seine Rolle als noch nicht einschätzbarer Faktor. "Ich möchte noch ein wenig auf den Überraschungseffekt setzten, solange mich die österreichische Bundesliga noch nicht wirklich kennt", meinte der Schweizer. Der 42-Jährige merkte an, dass nicht alles in der Vorbereitung wie vorgestellt gelaufen sei. "Es sind Spieler dabei, welche noch nicht voll im Rhythmus sind. Da muss man geduldig sein."

Startvorhaben

Sturm Graz will derweil im zehnten Versuch ein wenig erfreuliches Jubiläum verhindern. Seit 2012 warten die Grazer auf einen Sieg zum Frühjahresstart in die Fußball-Bundesliga. Am Samstag (17.00 Uhr) unternehmen die "Blackies" in Innsbruck den nächsten Versuch. Geht es für Sturm in der Tabelle darum, den zweiten Platz hinter Salzburg abzusichern, befindet sich die WSG Tirol im Rennen um die Meistergruppe. Drei Zähler wären bei den Tirolern gern gesehen.

Nicht runderneuert, aber mit frischem Biss versucht die Admira, sich dem Abstiegskampf in der noch zu entziehen. Vor der Punkteteilung sind noch vier Runden zu absolvieren, zum Frühjahrsauftakt gastiert der Vorletzte am Sonntag in Hartberg. Die Oststeirer eliminierten im Cup-Viertelfinale auswärts Rapid und sind nicht zuletzt wegen überstandener Corona-Probleme zu favorisieren. Ziel der Mannschaft von Trainer Kurt Russ ist das Erreichen der Meistergruppe.

Wenn die SV Ried am Samstag beim WAC gastiert, kommt Robert Ibertsberger an seine erste Cheftrainer-Station in der Bundesliga zurück. Der Neo-Coach der Rieder betreute die Kärntner 2018 in neun Spielen und sicherte ihnen damals den Klassenerhalt. Heute will der Ex-Teamspieler die auswärts brustschwachen Innviertler in die Meistergruppe führen. Der Tabellendritte WAC dürfte nach oben schielen, gibt sich aber betont bescheiden.

Das Eingemachte

Für den LASK geht es zum Auftakt t ans Eingemachte. Vier Runden vor Ende des Grunddurchgangs liegen die Oberösterreicher vier Punkte hinter den angestrebten Top Sechs, am Sonntag (17.00 Uhr) gastiert Austria Klagenfurt im Duell zweier Cup-Viertelfinal-Verlierer in Pasching. Die Kärntner sind fünf Zähler vor den "Athletikern" Vierter und wollen den Traum des Aufsteigers perfektmachen. (APA, red, 11.2.2022)

Technische Daten und mögliche Aufstellungen zur 19. Runde der Fußball-Bundesliga am Wochenende (alle Spiele live auf Sky):

SAMSTAG:

Wolfsberger AC – SV Ried (Wolfsberg, Lavanttal-Arena, 17.00 Uhr, SR Grobelnik). Bisheriges Saisonergebnis: 3:3 (a). 2020/21: 1:1 (h), 4:0 (a).

WAC: Kofler – Jasic, Baumgartner, Lochoshvili, Dedic – Peretz, Leitgeb, Liendl, Taferner – Vizinger, Baribo

Ersatz: Kuttin – Novak, Stratznig, Wernitznig, Dieng, Röcher

Es fehlt: Scherzer (Aufbautraining)

Fraglich: Gugganig, Sprangler (nach Krankheit)

Ried: Sahin-Radlinger – Wießmeier, Meisl, Plavotic, F. Seiwald – Stosic, Ziegl, Pomer – Bajic, Nutz, Satin

Ersatz: Haas – Jovicic, Lercher, Weberbauer, Offenbacher, Mikic, Canadi

Es fehlen: Chabbi (Ellbogenfraktur), Gragger (nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Lackner (angeschlagen)

* * *

WSG Tirol – SK Sturm Graz (Innsbruck, Tivoli Stadion, 17.00 Uhr, SR Kijas). Bisheriges Saisonergebnis: 0:5 (a). 2020/21: 0:1 (a), 1:1 (h), 2:3 (a), 2:3 (h).

WSG: Oswald – Koch, Behounek, Awoudja, Schulz – Rogelj, Ogrinec, Müller, Blume – Vrioni, Sabitzer

Ersatz: Ozegovic – Smith, Bacher, Ertlthaler, Naschberger, Tomic, Skrbo, Prica, Wallner

Es fehlt: Anselm (nach Kreuzbandriss)

Sturm: Siebenhandl – Gazibegovic, Affengruber, Wüthrich, Dante – Gorenc-Stankovic – Hierländer, Sarkaria, Kuen – Jantscher, Höjlund

Ersatz: Schützenauer – Geyrhofer, Borkovic, Jäger, Ljubic, Prass, Kronberger, Niangbo

Es fehlt: Kiteishvili (Syndesmoseband)

* * *

SCR Altach – FK Austria Wien (Altach, Cashpoint-Arena, 17.00 Uhr, SR Jäger). Bisheriges Saisonergebnis: 0:0 (a). 2020/21: 0:0 (h), 1:5 (a), 0:2 (a), 2:1 (h).

Altach: Casali – Thurnwald, Nanizayamo, Zwischenbrugger, Edokpolor – Nimaga, Haudum – Meilinger, Gaudino, Bischof – Monschein

Ersatz: Odehnal – Bumberger, Ndiaye, Mischitz, Strauss, Aigner, Tartarotti, Nuhiu

Es fehlen: Bukta (Muskelfaserriss), Netzer (Muskelfaserriss), Riegler (Schulterverletzung)

Austria: Pentz – Martins, Mühl, Handl, Suttner – Braunöder, Martel – Teigl, Jukic, Fischer – Ohio

Ersatz: Helac – Schoissengeyr, Ivkic, Demaku, Grünwald, Wustinger, Keles, Vucic

Es fehlen: Djuricin (Adduktoren), Huskovic (muskuläre Probleme im Oberschenkel), Fitz (nach Knöchel-OP), El Sheiwi (nach Kreuzbandriss), Pecar (bei Young Violets)

Fraglich: Galvao (fehlende Spielgenehmigung)

* * *

SONNTAG:

TSV Hartberg – FC Admira (Hartberg, Profertil Arena, 14.30 Uhr, SR Ebner). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). 2020/21: 3:2 (a), 2:1 (h), 1:0 (a), 2:0 (h)

Hartberg: Swete – Farkas, Sonnleitner, Rotter, Klem – Kainz, Diarra – Heil, Avdijaj, Aydin – Tadic

Ersatz: Sallinger – Steinwender, Gollner, Horvat, Niemann, Sturm, Paintsil

Es fehlen: keine

Fraglich: Swete (Trainingsrückstand)

Admira: Leitner – Major, Schmiedl, Bauer, Lukacevic – Ebner, Malicsek, Vodhanel – Kerschbaum – Surdanovic, Mustapha

Ersatz: Jenciragic – Zwierschitz, Ostrzolek, Elmkies, Starkl, Ganda, Nikolow

Es fehlen: Vorsager (gesperrt), Hadzikic (krank)

Fraglich: Ganda (Augenverletzung)

* * *

LASK – Austria Klagenfurt (Pasching, Raiffeisen-Arena, 17.00 Uhr, SR Hameter). Bisheriges Saisonergebnis: 1:1 (a). Keine Ergebnisse 2020/21

LASK: Schlager – Potzmann, Boller, Twardzik, Renner – Holland, Michorl – Goiginger, Horvath, Gruber – Raguz

Ersatz: Gebauer – Jovicic, Luckeneder, Wiesinger, Letard, Flecker, Hong, Nakamura

Es fehlen: Filipovic, Sako, Balic

Klagenfurt: Menzel – Gezos, Mahrer, Saravanja, Schumacher – Gemicibasi, Cvetko – Timossi Andersson, Roberts, Rieder – Pink

Ersatz: Moser – Griesebner, Jaritz, Blauensteiner, Miesenböck, Fridrikas, Pecirep

Es fehlen: Köstenbauer (Bundesheer), Paul (Knie-OP), Wimmer (Grippe), Moreira (Fuß-OP), Freissegger (Oberschenkel), Fuchs (Hüfte), Von Haacke (Knie-OP), Hasenhüttl (Ferse), Hadzic (Hüfte), Maciejewski (Fuß-OP), Amanda (Knie), Rep (Oberschenkel), Greil (Adduktoren)