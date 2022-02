Während Russlands Armee in Belarus und bald auch am Don für den "Kampfeinsatz" trainiert, bereitet sich auch die militärisch weit unterlegene Ukraine auf den Ernstfall vor. Foto: EPA / Sergey Kozlov

Vor dem Hintergrund der Eskalation im Ukraine-Konflikt findet am frühen Freitagabend eine hochranginge Telefonkonferenz statt. An dem Gespräch nehmen US-Präsident Joe Biden, der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Boris Johnson teil.

Ebenfalls als Teilnehmer genannt wurden Polens Präsident Andrzej Duda, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aus dem Élysée-Palast hieß es, auch EU-Ratspräsident Charles Michel und der kanadische Regierungschef Justin Trudeau seien bei dem Gespräch dabei, das um 17 Uhr stattfinden soll.

Einmarsch "jederzeit" möglich

Zuvor hatte Biden Bürgerinnen und Bürger seinen Landes aufgefordert, sie sollten die Ukraine "jetzt" verlassen. Die Lage sei ernst und nicht mit der Situation in Afghanistan zu vergleichen, wo die USA vergangenen Sommer angesichts der Machtübernahme der Taliban eine chaotische Evakuierungsaktion organisiert hatten. Russland sei keine Terrororganisation, sondern unterhalte eine der größten Armeen der Welt. Entsprechend dynamisch sei die Lage: "Die Dinge könnten schnell verrückt werden." Falls Russlands Präsident Wladimir Putin "so töricht" sei, in die Ukraine einzumarschieren, sei er hoffentlich "klug genug, nichts zu tun, was sich negativ auf US-Bürger auswirkt", richtete Biden dem Kreml aus.

Wer entgegen der eindringlichen Warnung doch in dem osteuropäischen Land bleibt, dem könnten die USA im Fall eines vom Westen befürchteten russischen Großangriffs aber jedenfalls nicht mittels Truppenentsendung retten. Schließlich stünden einander dann amerikanische und russische Soldaten mit der Waffe in der Hand gegenüber – und dies könnte nach Bidens Worten "einen Weltkrieg auslösen".

Die Ukraine selbst wollte den dringlichen Worten aus den USA nicht allzu viel Bedeutung beimessen. Die Situation habe sich "nicht radikal geändert", sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Freitag.

Keine Rücksicht auf China

Dass es angesichts der heiklen Situation im Fall des Falles aber sehr wohl schnell gehen könnte, betonte sein US-Kollege Antony Blinken. Sein Ministerium erließ am Freitag – anders als Österreich – eine explizite Reisewarnung für die Ukraine. Ein russischer Einmarsch sei "jederzeit" möglich, sagte Blinken. Dass der Kreml, der nach wie vor jegliche Angriffspläne zurückweist, wie vielerorts angenommen, Rücksicht auf die Olympischen Winterspiele im befreundeten China nehmen würde, ist für Blinken alles andere als gewiss.

Auch Nato-Generalsekretär Stoltenberg schätzte am Freitag bei einem Besuch der Luftwaffenbasis Mihail Kogălniceanu in Rumänien das Risiko einer "totalen Invasion der Ukraine" als "hoch, sehr hoch" ein. Am Donnerstag war dort eine Vorhut des in Bayern stationierten Stryker Brigade Combat Teams der US-Armee eingetroffen, deren Verlegung Biden kürzlich genehmigt hatte.



Sorge wegen Manöver

Ungeachtet der westlichen Nervosität kündigte Russland am Freitag ein weiteres Manöver in unmittelbarer Nachbarschaft zur Ukraine an. 400 Soldaten samt Panzern und Drohnen nähmen an einer "taktischen Übung" in der Region Rostow am Don teil, teilte das Verteidigungsministerium mit. Ziel sei das Training für den "Kampfeinsatz", hieß es.

Um "Missverständnisse" wegen der bereits angelaufenen Großübung in Belarus, an dem laut US-Einschätzung 30.000 russische Soldaten teilnehmen, zu verhindern, telefonierte US-Generalstabschef Mark Milley am Donnerstag mit seinem belarussischen Kollegen Viktor Gulewitsch. Das Manöver unweit der ukrainischen und der EU-Außengrenze ruft aktuell im Westen große Besorgnis hervor, weil man es als Übung für einen bevorstehenden Angriff auf die Ukraine interpretiert.

Die Bemühungen des Westens, einen Waffengang doch noch mittels Diplomatie abzuwenden, verliefen bisher jedenfalls weitgehend im Sand. Moskau erklärte am Freitag, der Brief, den die EU als kollektive Antwort auf Russlands Forderungen nach Sicherheitsgarantien an einzelne Mitgliedsstaaten verfasst hat, sei "respektlos" und "ohne Substanz".

Auch die jüngste Gesprächsrunde im sogenannten Normandie-Format in Berlin endete in der Nacht auf Freitag ohne Fortschritte. Moskau warf den deutsch-französischen Vermittlern vor, zu wenig Druck auf die ukrainische Regierung auszuüben. Diese erklärte, Russland habe sie zu Gesprächen mit den prorussischen Separatisten in der Ostukraine gedrängt, was man aber ablehne. Ein weiteres Treffen soll im März stattfinden. Doch die Zeit drängt. (flon, APA, 11.2.2022)