Die Mediennews vom Freitag:

European Publishers Council EU-Wettbewerbsbeschwerde gegen Googles "verheerende" Macht in der Online-Werbung Der Verband von Medienhäusern wie Burda, Springer, Holtzbrinck, Schibsted, New York Times geht gegen Adtech-"Monopol" vor – mit 210 Milliarden Dollar Umsatz Weltwerbemarktführer

Kalkulationen ORF-Kinderprogramm: Brezinas "Schmalz" ohne Boden Vorliegende Dokumente werfen ein neues Licht auf die bisherigen Erklärungen für die umstrittenen "Schmalz"-Kalkulationen der Tower 10 Kids TV

Serie fürs Wochenende Schnappt Anna Delvey! Netflix-Serie "Inventing Anna" In "Inventing Anna" zeichnet Shonda Rhimes das schillernde Porträt der deutsch-russischen Hochstaplerin Anna Sorokin – mit Julia Garner als facettenreicher Hauptdarstellerin

Bender! Nach langer Pause: Zeichentrickserie "Futurama" bekommt neue Folgen Disney+ hat 20 frische Episoden bestellt – Premiere soll 2023 erfolgen

Selbstkontrolle Presserat rügt heute.at für detaillierte Schilderung sexueller Gewalt Intimsphäre und Persönlichkeitsschutz des Opfers verletzt

Alte Tante Medienexpertin: BBC muss neue Wege der Finanzierung finden Druck auf Mainstream-Medien durch Social Media – Vertrauenskrise: Beispiel Brexit – Jugend setzt auf Streaming statt TV

Beschluss Ungarn – Klubradio scheiterte auch vor dem Verfassungsgericht Beschwerde abgewiesen – Keine Chance auf Wiedererhalt der verlorenen Sendefrequenz

Gewalt Bereits fünfter Journalistenmord seit Jahresbeginn in Mexiko Staatsanwaltschaft von Oaxaca: Mutmaßliche Mörder festgenommen

Kabul UNHCR: Zwei Journalisten in Afghanistan festgenommen Waren im Auftrag des UNO-Flüchtlingshilfswerks unterwegs

Gehaltserhöhung Corona – Zeitungsredakteure in Deutschland erhalten Prämie Tarifgehalt steigt in zwei Stufen

Switchlist Mit Pulver und Blei, Predestination und Janis Joplin: TV-Tipps für Freitag Außerdem eine Reportage über klimaneutralen Käse, Peter Klien und eine Dokumentation über Widerstand im Reich der Mitte

Casting "Starmania": Josh und Lili Paul-Roncalli fix in der Jury Das Publikum bekommt von Anfang an eine Stimme. Los geht es am 4. März

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und ein entspannendes Wochenende!