Cressida Dick leitete seit 2017 die Polizei in London. Foto: AFP/Tallis

Rufe nach ihrem Rücktritt gab es in den vergangenen Jahren reichlich – doch Cressida Dick hat sie stets ignoriert. Am Donnerstag schließlich zog die Präsidentin der berühmten Polizeibehörde Scotland Yard die Konsequenz daraus, dass der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan ihr das Vertrauen entzogen hatte. Die britische Innenministerin Priti Patel muss nun eine Nachfolgelösung finden.

Der Rücktritt führte sofort zu Spekulationen über die kriminalpolizeiliche Untersuchung von zwölf Lockdown-Partys in der Downing Street. Erst diese Woche hatte die zuständige Abteilung für heikle Aufgaben den Betroffenen umfangreiche Fragebögen über ihre Beteiligung an den Events in Aussicht gestellt. Das Verfahren unter der Leitung von Kriminaldirektorin Catherine Roper – und beaufsichtigt von Dicks Stellvertreterin Jane Connors – werde ganz normal weitergehen, hieß es am Freitag.

Die Präsidentin stand in vielen polizeilichen Fragen den Vorstellungen der Konservativen näher als jenen der Labour Party; insofern könnte das Führungsvakuum an der Behördenspitze sogar die Gefahr für Regierungschef Boris Johnson eher vergrößern.

"Nicht genug Beweise"

Nicht zuletzt hatte die 61-Jährige Anfang Dezember, als Berichte über die Lockdown-Verstöße am Sitz des Premiers erschienen waren, eine Untersuchung abgelehnt. Es gebe "nicht genug Beweise", hieß es zur Begründung – als sei deren Beschaffung nicht Polizeiaufgabe. Erst Ende Jänner vollführte Dick eine Kehrtwende und ließ die Ermittlungen auf nehmen.

Eine lange Reihe von Skandalen macht der mit 43.500 Mitarbeitern größten Polizeibehörde des Landes seit Dicks Amtsantritt 2017 zu schaffen. Keineswegs nur auf der politischen Linken ist die Ansicht verbreitet, die Bürgermeister Khan so zusammenfasste: In der Metropolitan Police (Met) gebe es "Rassismus, Sexismus, Homophobie, Mobbing, Diskriminierung und Frauenfeindlichkeit".

Nicht umsonst befürwortet Khans Ex-Berater Nick Bowes eine komplette Neugründung der 192 Jahre alten Behörde. Selbst weniger radikale Polizeikenner halten die Behörde für beinahe unführbar.

Drei Skandale

Drei Skandale hatten Dick allein im vergangenen Jahr ins Wanken gebracht. Ganz persönlich griff eine unabhängige Kommission die Präsidentin an: Diese habe die Untersuchung eines 35 Jahre zurückliegenden Mordes an einem Privatdetektiv systematisch behindert und Tatsachen verschleiert. Der Mord bleibt unaufgeklärt, vieles deutet auf eine Mitwisserschaft, womöglich sogar Mittäterschaft von Polizeibeamten hin.

Im März 2021 versammelten sich tausende Frauen im Londoner Park Clapham Common zu einer Mahnwache für Sarah Everard, die von einem Polizisten entführt, vergewaltigt und ermordet worden war. Dem Buchstaben des Gesetzes nach war die friedliche, sorgfältig auf Abstand und das Tragen von Masken bedachte Demonstration illegal, weshalb die Beamten vor Ort sie ruppig auflösten.

Harsche Kritik übte außerdem ein Untersuchungsrichter am Vorgehen einer Mordkommission im Osten der Stadt: Die Beamten seien dem Tod eines jungen Mannes nicht auf den Grund gegangen, sodass der Serientäter weitere drei Londoner ermorden konnte. Grund für die tödliche Schlamperei sei Homophobie gewesen – alle Opfer waren schwul.

Wie wenig die Berufung der ersten Frau und gleichzeitig der ersten offen in einer homosexuellen Beziehung lebenden Person an der Mentalität vieler Beamter geändert hatte, brachten vergangenen Monat Vorgänge im innenstädtischen Polizeirevier Charing Cross ans Licht. Dort hatten Beamte in einer Whatsapp-Gruppe Fantasien über häusliche Gewalt und die Tötung schwarzer Kinder ausgetauscht. Neun von 14 Polizisten blieben im Dienst, einer wurde sogar befördert. (Sebastian Borger aus London, 11.2.2022)