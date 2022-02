Maria L. (39)

Eine desaströse Kindheit ließ sie in den Alkohol flüchten

Die Kindheit Maria L.s (Name geändert) war von Dramen geprägt. Die Mutter hatte eine narzisstische Persönlichkeitsstörung, der beruflich sehr erfolgreiche Vater war alkoholkrank, sie wurde häufig geschlagen: "Irgendwann wurde ich mit völlig defizitärem Selbstbewusstsein aus dieser unruhigen Kindheit ins Leben entlassen. Dazu kamen psychotische Phasen, nur so konnte ich meinen Alltag ertragen."

Da kam der Alkohol ins Spiel. Er sollte die seelischen Schmerzen stillen und als Liebesersatz dienen. Ein ebenfalls sehr unstabiler Partner machte die Situation nicht besser, zehn Jahre begleitete sie der Rausch. Schließlich war Maria L. in ihrem Leben so eingeschränkt, auch psychisch, dass sie sich für einen ambulanten Entzug entschied. Der dauerte fünf Monate, begleitet von Psychotherapie.

Mütterlicher Impuls

Ein wichtiger Impuls, sich ihrer Sucht zu stellen, war Maria L.s Kind: "Ich bin Mutter und habe die Verantwortung für mein Kind, aus Liebe zu ihm musste ich einfach was tun. Ich bin außerdem allein, der Vater ist nicht präsent, es gibt kein Sicherheitsnetz. Wenn ich auch nicht funktioniere, keine Lebensqualität bieten kann, dann schert sich da draußen niemand."

Nach dem ersten, langen Entzug gab es Rückfälle, aber in erträglichem Ausmaß, und die Psychosen gehören definitiv der Vergangenheit an. Geholfen hat Maria L. dabei Psychotherapie: "Ich habe einen großartigen Therapeuten gefunden, der sich viel Zeit genommen und mir gezeigt hat, wer ich wirklich bin, was in meinem Leben alles gefehlt hat. Heute habe ich sehr viel Respekt vor dieser Krankheit. Aber ich weiß, ich schaffe den Absprung. Ich habe ja auch einmal ein Studium beendet, ich kann diese Leistung erbringen."

Mittlerweile ist sie schon länger trocken. Es gibt Situationen, die die Gefahr eines Rückfalls in sich bergen, etwa wenn ihr Kind länger nicht da ist. "Aber es wird älter, ich muss lernen, damit umzugehen, loszulassen. Mir blutet ohnehin das Herz wegen all der verlorenen Zeit, ich konnte nicht die Mutter sein, die ich sein wollte. Aber mein Kind soll sehen, die Mama hat sich zumindest immer bemüht."





Franz Z. (58)

Der Alk wurde schleichend mehr – bis es irgendwann zu viel war

Arbeitet man in der Gastronomie, ist regelmäßiger Alkoholkonsum für die meisten ganz normal. So war es auch bei Franz Z. (Name geändert). Viele Jahre war er auf Saison und hat als Barkeeper gearbeitet. Getrunken hat er da natürlich, aber der Alkohol war kein Problem. "Mit etwa 40 bin ich dann nach Wien zurück, da hat es schleichend begonnen, dass ich immer mehr getrunken habe." Die berufliche Situation in einem diplomatischen Haushalt, die auch einige Konflikte mit sich brachte, tat ein Übriges. "Ich habe nie so viel gesoffen, dass ich nicht funktioniert habe, wenn überhaupt zu viel, dann nur am Wochenende. Aber ich habe es lange nicht als Problem wahrgenommen."

Mit Unterstützung von Freunden

Die Freunde aber schon. Vor allem, als er immer weniger ausging, immer öfter Treffen verschob, sprachen sie Franz Z. auf das Problem an. "Ich habe dann vor einigen Jahren einen Entzug gemacht, das hat gut funktioniert." Doch es gab Rückfälle, deshalb ging er vergangenen Sommer erneut auf Entzug ins Wiener Anton-Proksch-Institut. Z. war schon wieder entlassen, als eine enge Bezugsperson sehr plötzlich verstarb: "Das hat mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Aufgrund der Corona-Regeln konnte ich mich nicht einmal verabschieden."

Doch anstatt seine Trauer in Alkohol zu ertränken, entschied er sich erneut für das Anton-Proksch-Institut, wo er aktuell in Therapie ist: "Ich habe meine Krankheit akzeptiert und setze mich damit auseinander. Ich will das verinnerlichen und an meiner Genesung mitarbeiten. Anders geht es auch gar nicht." Die dabei unterstützenden Therapiegespräche schätzt er sehr.

Das Gute sei, sagt Z., "dass ich keine existenziellen Probleme habe, keine Schulden. Mein Partner steht voll hinter mir, und auch die Freunde unterstützen mich sehr. Ja, Rückfälle passieren. Das ist menschlich. Aber es kommt darauf an, wie man mit so einem Rückfall umgeht. Und daran arbeite ich intensiv."





Genieße ich noch, oder trinke ich schon?

Alkoholkonsum kritisch einordnen

Sucht oder Abhängigkeit entwickeln sich nicht an einem Tag, das kommt schleichend. Deshalb kann ein kritischer Blick auf das eigene Verhalten helfen, ein Problem frühzeitig zu erkennen. Worauf es zu achten gilt und welche Strategien helfen können, weiß Rainer Schmidbauer von Pro Mente OÖ. Er leitet den Bereich Suchtprävention.

Alkohol ist ein Genussmittel, aber wird oft als Problemlösungsmittel missbraucht. Dafür gibt es mehrere Anzeichen, etwa Toleranzentwicklung: "Der Körper braucht mehr Stoff, um den gleichen Effekt zu erzielen. Vertragen Menschen viel ohne äußere Anzeichen, ist das ein erstes Warnzeichen." Ein weiteres: wenn öfter die Kontrolle über das eigene Trinkausmaß verlorengeht. Man plant, nur ein Achtel zu trinken, daraus werden deutlich mehr. Ist der nächste Alkoholkonsum, etwa das Bier am Feierabend, ein fixer Bestandteil der Gedanken, sollte das aufmerksam machen. Und sprechen einen Freunde auf den eigenen Konsum an, ist das ein Alarmzeichen.

Für einen bewussteren Umgang mit Alkohol empfiehlt Schmidbauer, vorbereitet zu sein: "Für kritische Situationen sollte man einen Plan haben, etwa verbindlich vereinbaren, wer mit dem Auto nach Hause fährt." Und er plädiert für regelmäßige Alkoholpausen. Zumindest zwei Tage die Woche, besser für eine längere Periode, wie etwa die Fastenzeit: "Das reißt einen aus dem eigenen Trott heraus, man kann sein Verhalten neu ausrichten."