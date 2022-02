Mückstein und Nehammer laden zum Corona-Gipfel. Foto: APA/FLORIAN WIESER

Für einen Freedom-Day, einen Tag, an dem alle Covid-Maßnahmen fallen, plädierte diese Woche der Virologe Norbert Novotny. Dieser könnte – nach dem Vorbild Dänemarks – im März auch in Österreich gefeiert werden. Spekulationen, dass es in der Bundesregierung Pläne in diese Richtung gibt, wurden am Freitag zusätzlich befeuert. Denn da bestätigte das Kanzleramt einen Öffnungsgipfel mit den Landeshauptleuten am Mittwoch.



Nach den Öffnungen am 5. und 12. Februar sollen ab 19. Februar weitere Lockerungen ermöglicht werden, hieß es. An den Beratungen sollen neben Kanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vize Werner Kogler und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) auch alle weiteren zuständigen Regierungsmitglieder, alle Landeshauptleute sowie die Spitze und Fachleute der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (Gecko) teilnehmen. "Jeder von uns wünscht sich die Freiheiten zurück, auf die wir so lange verzichten mussten", erklärte Nehammer.

Hohe Booster-Quote

Die "hohe Booster-Quote" sowie die "konsequenten Schutzmaßnahmen" hätten trotz hoher Infektionszahlen dazu beigetragen, dass die Lage in den Spitälern aktuell "weitgehend stabil" bleibe, betonte Mückstein. Nun müsse man für die Bevölkerung "weitere Perspektiven schaffen". Wie diese aussehen sollen, ließ man im Büro des Gesundheitsministers offen. Die nächsten Öffnungen bis 19. Februar seien bereits fixiert, es gehe nun darum, die Details zu klären und die Maßnahmen über dieses Datum hinaus zu besprechen.

12. Februar: Bereits diesen Samstag treten Lockerungen in Kraft: Die 2G-Regel im Handel fällt, die FFP2-Masken-Pflicht bleibt hingegen. Gleiches gilt für Museen, Kunsthallen, Bibliotheken und Co. Von 2G auf 3G switchen körpernahe Dienstleistungen, zudem entfallen Personenobergrenzen bei Veranstaltungen. .Die FFP2-Pflicht bleibt indoor wie outdoor bestehen. Veranstaltungen ohne zugewiesene Sitzplätze ab 51 Personen sind nur erlaubt, wenn es ein Konsumationsverbot gibt. Die Besucherobergrenzen bei Alten- und Pflegeheimen entfallen ab Samstag zudem überall, nur in Wien bleiben die aktuellen Regeln bestehen. In der Bundeshauptstadt gelten zudem die Wohnzimmertests weiter nicht als 3G-Nachweis.

Zu bleibt bundesweit die Nachtgastro, die Sperrstunde ist bereits am 5. Februar auf 24 Uhr verlegt worden.

19. Februar: Nächste Woche soll 2G dann auch in der Gastro der Vergangenheit angehören. Dann reicht ein negativer Test wieder aus, um ins Café oder Restaurant zu kommen – außer man will ein Lokal in Wien aufsuchen, dort hält Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) vorerst an der 2G-Gastroregel fest.



Gelockert wurde in Wien dafür in den Kindergärten. Künftig gilt: Werden in einer Gruppe mehrere Kinder positiv getestet, wird nicht wie bisher die ganze Gruppe gesperrt, sondern es erfolgt eine Teilsperre für fünf Tage. Zweifach geimpfte oder von Omikron genesene Kinder können die Gruppe weiterhin besuchen.

Landeshauptleute machen Druck

Zuletzt hatten auch einzelne Landeshauptleute auf Lockerungen gedrängt. Niederösterreichs Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagte etwa, dass es "an der Zeit ist, weitere Öffnungsschritte zu setzen". Eine leichte Entspannung zeichnet sich bei den Corona-Neuinfektionen ab. Am Freitag wurden 32.712 Neuinfektionen gemeldet. Die Zahl der Covid-Erkrankten in den Spitälern stieg um zehn auf 2074.

Thema dürften bei dem Treffen am Mittwoch zudem die Impfpflicht und die Corona-Tests werden. Auch hier haben erste Landeschefs bereits vorgebaut und sowohl die Verschiebung der Impfpflicht als auch ein Ende der Gratistests gefordert. (Oona Kroisleitner, 11.2.2022)