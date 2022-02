In dieser Galerie: 2 Bilder Stefan Kraft legte noch im Jänner eine Wettkampfpause ein, um technische Fehler loszuwerden. Bei den Olympischen Spielen nähert er sich seiner Topform an Foto: AP/Zhu Zheng Die Olympischen Wettkämpfe auf der Anlage Snow Ruyi verlagern sich auf die Großschanze. Nach dem Einzel am Samstag folgt am Montag der Teambewerb. Foto: REUTERS/Hannah Mckay

Eigentlich sollte Manuel Fettner am Samstag seine zweite Olympiamedaille abholen. Auf der Großschanze müsse man "gar nix" anders machen, sagt der Silbermedaillengewinner von der Normalschanze: "Springen bleibt immer das Gleiche. Es geht halt ein bisserl schneller dahin."

So simpel ist im Skispringen freilich nichts zu erklären, ganz im Gegenteil. Es ist eine hochkomplexe Sportart. Für einen perfekten Sprung braucht es einen schnellen Ski, einen guten Anzug, Sprungkraft, Balance im Flug, eine saubere Landung. Und das sind nur fünf der zahllosen Variablen.

Nicht Fettner, sondern Stefan Kraft geht am Samstag (12 Uhr) als größter österreichischer Hoffnungsträger in den Wettkampf auf der Großschanze Snow Ruyi von Zhangjiakou. An den vergangenen zwei Tagen landete er in sämtlichen Trainings im Spitzenfeld, in der Qualifikation am Freitag wurde er mit 128,5 Metern Vierter. Kraft sprach von einem "richtig geilen" Sprung: "Das gibt Selbstvertrauen – und Ruhe."

Ein Makel

Es wäre auch verwunderlich, wenn Kraft etwas anderes sagt. Er hat Routine gesammelt, seit zehn Jahren springt er in der höchsten Liga. In seiner Karriere hat der Pongauer so gut wie alles gewonnen: Er ist amtierender Weltmeister auf der Großschanze, zweifacher Gesamtweltcupsieger, 2015 gewann er die Vierschanzentournee. Zudem ist er Weltrekordhalter, seine 253,5 Meter von Vikersund 2017 sind bis heute unübertroffen. Doch eine Medaille bei Olympischen Spielen fehlt ihm noch.

Peking 2022 ist seine zweite Olympia-Teilnahme, so gut wie jetzt fühlte sich Kraft noch nie vor einem Wettkampf unter den fünf Ringen. Kraft sagt: "Ich gehe mit einer Riesenfreude rein. Ich bin sehr stabil, kann es laufen lassen."

Das ist nicht selbstverständlich, vor etwas mehr als einem Monat zog er sich freiwillig aus dem Weltcup zurück. In Garmisch-Partenkirchen verpasste Kraft gar die Qualifikation der 50 Besten für das K.-o.-Springen. Damals gab er offen zu: "Ich bin gescheit verunsichert."

Stabile Sprünge

Kraft machte einen Schritt rückwärts, trainierte unter anderem auf einer 70-Meter-Schanze in Seefeld, um einen Makel loszuwerden: Sein Sprung verlief nicht mehr symmetrisch, das brachte ihn vor allem zu Beginn eines Flugs, in der Vorbauphase, in Bedrängnis.

Die Probleme sind inzwischen beseitigt, Kraft hat sie wegtrainiert. "Der Weg war sehr gut. Jetzt fühlt es sich wieder gut an", sagt er. Woran macht er das fest? In der Qualifikation am Freitag herrschte Seitenwind, nicht allzu stürmisch, aber auch nicht einfach für den Übergang in die Flugphase. Die Springer wüssten nicht, was sie erwartet, erklärte Kraft. Er sagt: "In Bischofshofen hätte es mich da noch komplett zerklaubt. Jetzt komme ich sehr stabil runter." Das freut auch Trainer Andreas Widhölzl. Kraft habe "keine Verdreher" mehr, komme immer besser in Schwung. Die Kunst ist es nun, locker zu bleiben.

Das sollte Kraft nicht schwer fallen, er hat in seiner Karriere 229 Weltcup-Springen bestritten, bei fast einem Drittel davon, 75 Mal landete er auf dem Podest. 22 Mal siegte er. Trotzdem: "Wenn ich dann oben sitze, fällt es mir schwer. Wenn es um etwas geht, bin ich nervös. Aber das kenne ich gut." Neben Kraft und Fettner schickt Trainer Widhölzl Daniel Huber und Jan Hörl ins Rennen.

Viele hupfen gut

Die größten Kontrahenten kommen wohl aus Norwegen und Slowenien. Marius Lindvik gewann die Qualifikation mit einem Sprung auf 135 Meter vor Halvor Egner Granerud (133,5) und Peter Prevc (131). Auch der Olympiasieger von der Normalschanze, Ryoyu Kobayashi, zählt zu den Favoriten. Nur der Gesamtweltcupführende Karl Geiger und seine deutschen Teamkollegen scheinen wie schon unter der Woche in großen Problemen zu stecken.

Österreichs Trainer Widhölzl sieht "viele, die gut hupfen" und fordert von seinen Athleten, am Samstag "am Punkt zu sein". Er sagt: "Ein bissl Glück braucht es. Und gute Sprünge. Wir sind gut dabei." (Lukas Zahrer aus Zhangjiakou, 11.2.2022)

Qualifikations-Ergebnisse vom Freitag für das Großschanzen-Skispringen der Männer bei den Olympischen Spielen in Zhangjiakou am Samstag (12.00 Uhr MEZ/live ORF 1):

1. Marius Lindvik (NOR) 136,4 Pkt./135,0 m

2. Halvor Egner Granerud (NOR) 131,6/133,5

3. Peter Prevc (SLO) 128,3/131,0

4. Stefan Kraft (AUT) 127,6/128,5

5. Danil Sadrejew (ROC) 127,3/136,5

6. Markus Eisenbichler (GER) 123,3/129,0

7. Antti Aalto (FIN) 123,0/126,5

8. Kamil Stoch (POL) 122,5/128,0

9. Ryoyu Kobayashi (JPN) 121,3/128,0

10. Cene Prevc (SLO) 121,1/128,5

Weiter:

11. Manuel Fettner 120,5/128

14. Daniel Huber 117,7/126

15. Jan Hörl (alle AUT) 117,0/127,0

