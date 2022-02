Der Star-Rapper ("Doggystyle") wird in der Nacht zum Sonntag in der Halbzeit der Super Bowl auftreten

Calvin Broadus alias Snoop Dogg rappt am Sonntag beim Super Bowl.

Foto: AFP/Robyn Beck

Man sieht Snoop Dogg selten, ohne dass er wie ein Schlot dampft. Kiffend kann man Raum und Zeit krümmen und dafür sorgen, dass man zu Terminen mindestens eine Stunde zu spät kommt – oder auch einmal einen ganzen Tag.

Am Wochenende wird Rapper Snoop Dogg in der Halbzeitshow des Super Bowl gemeinsam mit anderen alten Größen des Hip-Hop wie Dr. Dre, Eminem oder Mary J. Blige auftreten und eines klarstellen: Hip-Hop ist die weltweit erfolgreichste Musik der letzten Jahrzehnte.

Wenn es denn zum Auftritt kommt. Er sieht sich frisch mit einer Vergewaltigungsklage konfrontiert, die ins Jahr 2013 zurückreicht. Seiner Popularität schadet das (noch) nicht. Er tritt in der populären Drogenhändlerserie BMF (Black Mafia Family) als "zwielichtiger Pfarrer" auf. Im Rahmen seiner Hollywoodkarriere mit dem Spezialgebiet Gangs, Drogen und Hip-Hop fungiert Snoop Dogg auch als Sprecher bei Animationsfilmen wie SpongeBob oder The Addams Family.

Durchbruch mit G-Funk

Bekannt wurde der 1971 in Long Beach, Kalifornien, als Calvin Broadus Jr. geborene, schlaksige Ein-Meter-neunzig-Mann 1992 als Snoop Doggy Dogg auf dem epochalen Rap-Album The Chronic von Dr. Dre. Ein Jahr später folgte solo der Durchbruch mit Doggystyle. Der lässige und gut bekiffte Westcoast-Sound nannte sich G-Funk, "G" für Gangster.

Musikalisch wurde Wert auf gemütliche Samples aus der Soul- und Funk-Geschichte der 1970er gelegt. Darüber legte Hausproduzent Dr. Dre minimalistisches Klaviergeklimper, darunter rumorten die Bässe.

Snoop Dogg, der keinen Wert auf aufmerksamkeitserregendes Rap-Gebell legt, sondern seine Ware lieber unauffällig nuschelnd in dunklen Ecken anbietet, war als Jugendlicher aufgrund von Kokainhandel im Gefängnis gewesen und Mitglied der Gang Crips.

Islam, Reggae, Christentum

Mitte der 1990er-Jahre wurde seine Karriere ziemlich lang durch eine (letztlich erfolglose) Klage wegen eines Drive-by-Shootings unterbrochen. Snoop Dogg produzierte zwei enorm erfolgreiche Pornofilme. Die Zusammenarbeit mit Pharrell Williams zeitigte 2004 mit Drop It Like It’s Hot einen seiner größten Hits.

Nach einer Zeit in der "Nation of Islam" veröffentlichte er aufgrund "spiritueller Erfahrungen" während eines Jamaika-Urlaubs als Snoop Lion ein Reggae-Album. Aktuell hält er beim Christentum und dem Gospel von Bible Of Love. Er fungiert als Werbeträger für BIC-Feuerzeuge. Womit wir am Ende wieder beim Rauchen wären. (Christian Schachinger, 11.2.2022)