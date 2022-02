Als die Polizei den Mopedlenker aufhalten wollte, beschleunigte dieser und versuchte zu entkommen. Foto: APA / BARBARA GINDL

Braunau am Inn – Mit seinem Moped hat ein 15-Jähriger am Freitagnachmittag versucht, ein ihn verfolgendes Polizeiauto in Hellpfau-Uttendorf (Bezirk Braunau) abzudrängen. Der Bursch stürzte und verletzte sich leicht. Er kam mit der Rettung in das Krankenhaus Braunau. Der Jugendliche hatte zuvor versucht, vor den Beamten zu entkommen, da keine Kennzeichen an seinem Moped montiert waren. Das Zweirad war zum Verkehr zugelassen und der Bursch auch nicht alkoholisiert, berichtete die Polizei.

Die Taferln hatte der Einheimische während der Fahrt in seine Jacke geschoben. Die Polizisten wurden auf das kennzeichenlose Gefährt in Mauerkirchen aufmerksam. Der 15-Jährige gab Vollgas, als ihn die Streife mit Blaulicht anhalten wollte. Er raste auf einem Geh- und Radweg entlang, ignorierte sämtliche Anhaltezeichen und drosselte sein Tempo auch in einer dicht besiedelten Straße nicht. Der Lenker wurde angezeigt, an seinem Zweirad entstand Totalschaden. (APA, 12.2.2022)