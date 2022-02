Manuel Fettner verpasst eine weitere Medaille. Foto: EPA/Bruna

Zhangjiakou/Peking – Manuel Fettner hat nach Normalschanzen-Silber eine zweite Olympia-Medaille vorerst verpasst. Der 35-jährige Tiroler landete am Samstag auf der Großschanze in Zhangjiakou nach dem fünften Halbzeitrang an der siebenten Stelle, nach 138,5 und 134 m trennten ihn 8,6 Punkte von Edelmetall. Der Norweger Marius Lindvik eroberte mit 23 Jahren mit 140,5 und 140 m die Goldmedaille, er verwies Halbzeit-Spitzenreiter Ryoyu Kobayashi (142/138) aus Japan um 3,3 Punkte auf den Silber-Rang.

Bronze sicherte sich der Deutsche Karl Geiger, der sich im Finale dank eines 138-m-Flugs nach 137,5 von der sechsten Stelle verbesserte. Zweitbester Österreicher war Jan Hörl (136/137 m) als Neunter. Stefan Kraft musste sich vor dem Teambewerb am Montag nach 131,5 und 136 m mit dem 13. Rang begnügen. Daniel Huber (133/132,5) landete an der 20. Stelle. (APA, 12.2.2022)

Ergebnisse Großschanze

1. Marius Lindvik (NOR) 296,1 (140,5/140,0)

2. Ryoyu Kobayashi (JPN) 292,8 (142,0/138,0)

3. Karl Geiger (GER) 281,3 (138,0/138,0)

4. Kamil Stoch (POL) 277,2 (137,5/133,5)

5. Markus Eisenbichler (GER) 275,7 (137,5/139,5)

6. Timi Zajc (SLO) 273,2 (138,5/130,5)

7. Manuel Fettner (AUT) 272,7 (138,5/134,0)

8. Halvor Egner Granerud (NOR) 271,4 (135,0/135,5)

9. Jan Hörl (AUT) 270,9 (136,0/137,0)

10. Peter Prevc (SLO) 268,7 (137,0/137,0)

11. Lovro Kos (SLO) 268,4 (135,0/136,5)

12. Cene Prevc (SLO) 268,1 (135,0/137,0)

13. Stefan Kraft (AUT) 264,1 (131,5/136,5)

14. Constantin Schmid (GER) 263,9 (134,0/134,0)

15. Yukiya Sato (JPN) 260,6 (133,0/134,5)

16. Danil Sadrejew (RUS) 259,7 (134,0/133,5)

17. Antti Aalto (FIN) 257,2 (131,0/134,0)

18. Jewgenij Klimow (RUS) 255,5 (133,0/132,5)

. Piotr Zyla (POL) 255,5 (134,0/131,0)

20. Daniel Huber (AUT) 255,1 (133,0/132,5)

21. Pawel Wasek (POL) 254,3 (129,0/134,5)

22. Gregor Deschwanden (SUI) 254,2 (132,0/131,5)

23. Roman Trofimow (RUS) 253,9 (133,0/130,5)

24. Junshiro Kobayashi (JPN) 252,0 (130,0/134,0)

25. Simon Ammann (SUI) 251,4 (131,5/132,5)

26. Dawid Kubacki (POL) 251,2 (131,0/131,5)

27. Killian Peier (SUI) 245,5 (130,0/129,0)

28. Pius Paschke (GER) 243,5 (131,0/127,0)

29. Naoki Nakamura (JPN) 240,9 (134,0/124,0)

30. Artti Aigro (EST) 239,3 (130,0/127,5)

