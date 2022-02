29.520 Fans werden am Mittwoch beim Schlager im Stadion erwartet

Adeyemi darf seine Tricks gegen Bayern vor vollem Haus zeigen. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Salzburg – Das Achtelfinal-Hinspiel der Fußball-Champions-League am Mittwoch zwischen Red Bull Salzburg und Bayern München ist ausverkauft. Das gaben die "Bullen" am Samstagabend bekannt. Damit werden in Wals-Siezenheim 29.520 Fans erwartet. Diese hohe Besucherzahl ist möglich, weil seit Samstag die Kapazitätsbeschränkungen aufgehoben sind. Für die Zuschauer gilt die 2G-Regel. (APA, 12.2.2022)